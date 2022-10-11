Об этом Ананд заявила в Варшаве на брифинге с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

Стало известно, что канадские инструкторы будут обучать саперов для Службы безопасности Украины инженерным навыкам, инженерной разведке, использованию взрывчатых веществ для взрывных работ и разминирования.

11 октября стало известно, что фонд Ukraine2Canda Travel Fund открыл регистрацию для украинцев, желающих эвакуироваться в Канаду, сегодня они смогут забронировать бесплатные билеты.