Канада направляет в Польшу 40 военных инженеров для тренировки украинских военных
Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник, 11 октября, объявила направление около 40 канадских военных инженеров в Польшу для тренировки украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER
Об этом Ананд заявила в Варшаве на брифинге с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
Стало известно, что канадские инструкторы будут обучать саперов для Службы безопасности Украины инженерным навыкам, инженерной разведке, использованию взрывчатых веществ для взрывных работ и разминирования.
- 11 октября стало известно, что фонд Ukraine2Canda Travel Fund открыл регистрацию для украинцев, желающих эвакуироваться в Канаду, сегодня они смогут забронировать бесплатные билеты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.32
Покупка 40.32Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 38.73Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное