Канада направит военных в Польшу для поддержки украинских беженцев
Канадское правительство планирует направить украиноязычных военнослужащих Вооруженных сил Канады в Польшу для поддержки украинских беженцев
Об этом сообщает Reuters.
Накануне министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна направит в Польшу до 150 военнослужащих, чтобы поддержать спасшихся от российской войны украинцев. Большинство из этих военных будут помогать украинским беженцам в центрах приема по всей Польше, сказал Ананд.
"Наши люди – украиноязычные военнослужащие вооруженных сил Канады – будут обеспечивать общую поддержку, психологическую, а также первую медицинскую помощь", – сообщила Ананд журналистам.
Члены канадских вооруженных сил также будут поддерживать рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи под руководством Польши и помогать переселению украинцев в Канаду.
"Мы с премьер-министром (Джастином Трюдо, - ред.) были в тесном контакте с нашими коллегами в Польше, а также с альянсом НАТО, и мы выделяем эти дополнительные ресурсы в рамках операции оказания помощи, которая является нашей миссией в поддержку восточного фланга НАТО", – добавляет Ананд.
Канада, как и другие западные страны, ввела широкие экономические санкции против России и направила Украине военную и гуманитарную помощь.
В частности, страна выделила более 1,2 млрд канадских долларов ($951 млн) прямых взносов в Украину, а также предложила кредитную поддержку на сумму до 1,6 млрд канадских долларов.
Либеральное правительство Трюдо также создало специальную схему для украинцев и их семей, чтобы подавать документы на визу временного проживания. Согласно официальным данным, на 6 апреля Канада одобрила более 30 000 заявлений на временное пребывание.
- Напомним, что 14 апреля Оттава предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов.
- Также 10 апреля правительство Канады организовало эвакуационные рейсы для украинских беженцев, которые хотят уехать из Европы.
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