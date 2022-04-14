Канада направит военных в Польшу для поддержки украинских беженцев

Об этом сообщает Reuters.



Накануне министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна направит в Польшу до 150 военнослужащих, чтобы поддержать спасшихся от российской войны украинцев. Большинство из этих военных будут помогать украинским беженцам в центрах приема по всей Польше, сказал Ананд.



"Наши люди – украиноязычные военнослужащие вооруженных сил Канады – будут обеспечивать общую поддержку, психологическую, а также первую медицинскую помощь", – сообщила Ананд журналистам.



Члены канадских вооруженных сил также будут поддерживать рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи под руководством Польши и помогать переселению украинцев в Канаду.



"Мы с премьер-министром (Джастином Трюдо, - ред.) были в тесном контакте с нашими коллегами в Польше, а также с альянсом НАТО, и мы выделяем эти дополнительные ресурсы в рамках операции оказания помощи, которая является нашей миссией в поддержку восточного фланга НАТО", – добавляет Ананд.



Канада, как и другие западные страны, ввела широкие экономические санкции против России и направила Украине военную и гуманитарную помощь.

В частности, страна выделила более 1,2 млрд канадских долларов ($951 млн) прямых взносов в Украину, а также предложила кредитную поддержку на сумму до 1,6 млрд канадских долларов.



Либеральное правительство Трюдо также создало специальную схему для украинцев и их семей, чтобы подавать документы на визу временного проживания. Согласно официальным данным, на 6 апреля Канада одобрила более 30 000 заявлений на временное пребывание.

Напомним, что 14 апреля Оттава предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов.

Также 10 апреля правительство Канады организовало эвакуационные рейсы для украинских беженцев, которые хотят уехать из Европы.