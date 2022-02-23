Канада направит в Европу около 500 военных из-за российской агрессии
Канада увеличит количество своих военных в Европе и усилит поддержку НАТО в связи с агрессией РФ
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.
"Я одобрил развертывание до 460 служащих Вооруженных сил Канады в операции REASSURANCE. Речь идет об увеличении количества наших военных в Латвии, а также об отправке дополнительного фрегата и самолета морского патрулирования", - сообщил он.
По словам Джастина Трюдо, страна предоставит НАТО дополнительные медицинские, воздушные, морские и наземные ресурсы. Премьер-министр отметил, что Альянс обращался к Канаде за такой помощью. Она должна усилить поддержку партнеров страны.
- Напомним, Канада планирует ввести дополнительные санкции против России в случае дальнейшего вторжения в Украину.
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