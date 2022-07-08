Канада направит Украине 39 бронетранспортеров уже этим летом

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Reuters.

Бронетранспортеры, изготовленные на заводе General Dynamics в Лондоне, будут в Украине уже этим летом. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин, а также для перевозки войск.

Такая передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

29 июня Канада объявила, что предоставит Украине льготный кредит в 200 млн канадских долларов (около 150 млн долларов США) для поддержки немедленных потребностей в государственных расходах.

30 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна планирует отправить Украине десятки совершенно новых бронетранспортеров. Техника была предназначена для канадской армии, но вместо этого ее перенаправят Украине.

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