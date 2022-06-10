Канада намерена конфисковать в России $328 млн
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Канаде заморозили российские активы на 412,1 млн. канадских долларов ($328,6 млн.), теперь эти средства хотят конфисковать
Об этом свидетельствуют данные канадской полиции.
Отмечается, что в стране уже готовится законопроект, который позволит не только блокировать, но и конфисковать замороженные активы.
По данным CBC , палата общин может одобрить соответствующий законопроект до конца июня. В настоящее время документ проходит юридическую оценку.
Под конфискацию поправок может попасть движимое и недвижимое имущество, а также счета в банках и криптогаманцы. Однако потенциальная стоимость недвижимости, на которые распространяются эти санкции, пока неизвестна.
Издание отмечает, что в документе не уточняется, кто получит изъятые средства. Теоретически они могут передаваться или гуманитарным организациям или непосредственно украинскому правительству.
- Конфискация российских активов была центральной темой на встрече высших экономических чиновников стран G7, идея получила поддержку со стороны Германии и Канады. При этом администрация Байдена опасается, что конфискация замороженных в результате санкций активов России может взорвать репутацию Соединенных Штатов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.07
Покупка 34.07Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.9Продажа 37.19
- Актуальное
- Важное