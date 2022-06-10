Об этом свидетельствуют данные канадской полиции.

Отмечается, что в стране уже готовится законопроект, который позволит не только блокировать, но и конфисковать замороженные активы.

По данным CBC , палата общин может одобрить соответствующий законопроект до конца июня. В настоящее время документ проходит юридическую оценку.

Под конфискацию поправок может попасть движимое и недвижимое имущество, а также счета в банках и криптогаманцы. Однако потенциальная стоимость недвижимости, на которые распространяются эти санкции, пока неизвестна.

Издание отмечает, что в документе не уточняется, кто получит изъятые средства. Теоретически они могут передаваться или гуманитарным организациям или непосредственно украинскому правительству.

Конфискация российских активов была центральной темой на встрече высших экономических чиновников стран G7, идея получила поддержку со стороны Германии и Канады. При этом администрация Байдена опасается, что конфискация замороженных в результате санкций активов России может взорвать репутацию Соединенных Штатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb