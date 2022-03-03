Канада наложила санкции на Газпром и Роснефть

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Укринформ.



"Поддержка Канадой Украины и ее народа - непоколебима. На каждый акт агрессии, совершенный руководителями России, мы будем отвечать мерой, призванной ослабить их способность вести войну. Поскольку страшные события в Украине продолжают развиваться на наших глазах, очевидно, что необходимо делать больше", - отметила она.



По словам министра, те, кто способствует российской агрессии, будут нести ответственность. Эти санкции ввели против Газпрома, Роснефти и их 10 руководителей, к которым ранее ограничений не применяли.



"Канада предпринимает эти шаги вместе с международными партнерами и союзниками в солидарности с правительством и народом Украины. Такая координация демонстрирует широкую международную поддержку Украины и ее народа. Консультации с партнерами по внедрению дальнейших санкций будут продолжаться, если Россия продлит свою агрессию против Украины", - подчеркнула. Мелани Жоли.



Ограничения должны вступить в силу в течение нескольких дней. Все деньги и имущество подсанкционных лиц в Канаде заморозят, а гражданам запретят проводить с ними какие-либо финансовые транзакции.

Напомним, ранее Канада заявила о введении санкций против Путина и Лаврова.

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