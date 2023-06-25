Канада начала расследование гибели всех пассажиров туристического батискафа "Титан"

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление Совета по безопасности на транспорте Канады.

Морские службы Совета обследуют район в Северной Атлантике. Там затонул батискаф "Титан" и погибли все пять его пассажиров, отправившихся посмотреть на затонувший "Титаник". Обломки субмарины обнаружили на глубине 3810 метров.

Совет по безопасности на транспорте Канады отметил, что "Титан" был доставлен к месту погружения в Атлантическом океане судном под канадским флагом. Речь идет о Polar Prince, который также поддерживал связь с экипажем батискафа до момента аварии.

"Мы проводим расследование в Канаде, учитывая, что это было судно под канадским флагом, которое вышло из канадского порта и было причастно к этому событию, хоть и в международных водах", - отметила глава транспортного совета Кэти Фокс.

Polar Prince покинул Ньюфаундленд 16 июня, буксируя "Титан". На борту судна находился 41 человек: 17 членов экипажа и 24 других человека, среди которых было пятеро погибших пассажиров субмарины.

Фокс добавила, что другие агентства могут решить провести собственные расследования. Это будет полностью зависеть от них. По ее словам, она полностью понимает международный интерес к трагедии, поэтому транспортный совет будет делиться всей собранной информацией с другими агентствами, в частности, с Национальным советом безопасности на транспорте США и с Береговой охраной США в рамках канадского законодательства.

"Наше расследование будет идти туда, куда приведут нас доказательства. Мы не хотим дублировать усилия. Мы хотим сотрудничать", - подчеркнула Фокс.

Также к проверке обстоятельств аварии "Титана" приступила и Королевская канадская полиция. Она решает, оправдано ли полное расследование трагедии. Так, по словам официальных лиц, полное расследование будет проведено только в том случае, если окажется, что было нарушено уголовное, федеральное либо провинциальное законодательство.