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Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича

19 декабря, 2022 понедельник
19:34
Мир Роман Абрамович

В понедельник, 19 декабря, канадское правительство начало процесс ареста и конфискации 26 млн долларов США в компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей российскому олигарху Роману Абрамовичу

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Она отметила, что это первый случай, когда Канада использует свои новые возможности. Они позволяют правительству проводить арест активов, принадлежащих подсанкционным лицам.

Теперь Жоли рассмотрит возможность подать в суд заявление по поводу окончательной конфискации активов у Абрамовича в пользу страны. В таком случае конфискованные средства могут быть переданы на восстановление Украины, а также выплатить компенсацию жертвам полномасштабной войны, которую начала Россия.

Отмечают также, что Канада является первой страной Большой семерки, которая приняла такие меры. Этим она продемонстрировала свою твердую приверженность Украине и призвала привлечь к ответственности всех, кто нажился на режиме президента РФ Владимира Путина и поддерживал его.

"С начала войны мы предупреждали Путина и его приспешников, что они не смогут укрыться от последствий своих действий. Безнаказанность никогда не была возможной, и Канада будет продолжать оказывать давление на российский режим и тех, кто получил выгоду от варварского вторжения Путина в Украину", - сказала глава канадского МИД.

  • 6 июня в США наложили арест на два самолета российского олигарха Романа Абрамовича, незаконно доставленных в Россию в марте 2022 года.

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санкции против России
война с Россией
Роман Абрамович
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