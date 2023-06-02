Канада начала программу стипендий для украинских студентов-беженцев
Канадско-украинский фонд и Фонд Шевченко работают вместе, чтобы оказать поддержку украинским студентам-беженцам, которые получают образование в их стране
Об этом информирует Канадско-украинский фонд .
Канадско-украинский фонд (CUF) и Шевченковский фонд (TSF) объявили о новой стипендии для студентов, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны и получают высшее образование в Канаде.
"Мы ввели ряд специальных грантов для помощи украинскому народу принять и поддержать новоприбывших в Канаду с момента полномасштабного вторжения в Украину. Эта стипендия удовлетворит критическую потребность украинских студентов, которым теперь необходимо реализовать свои образовательные амбиции в новом краю", - сказал президент Шевченковского фонда Борис Балан.
Первоначальный взнос CUF в размере 300 тыс. долларов позволит 60 успешным заявителям получить по 5 тыс. долларов каждому на оплату обучения после окончания школы.
Многие украинские студенты прибыли в Канаду с 24 февраля 2022 года по разрешению на экстренное путешествие (CUAET), что позволяет им работать, учиться и оставаться в стране до безопасного возвращения домой.
"Мы постоянно развиваем нашу гуманитарную работу, чтобы поддержать украинцев, страдающих и перемещенных в результате варварской войны России. Это лишь последняя инициатива, и мы с нетерпением ждем более инновационных способов помочь украинцам в трудную минуту", - сказал президент и исполнительный директор Канадско-украинского фонда Орест Склеренко.
- В то же время Канада расширила список антироссийских санкций в связи с продолжением РФ ее агрессивной войны против Украины. Ограничения касаются 17 человек и 18 организаций, родственников подсанкционных лиц и членов кремлевской элиты.
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