Об этом информирует Канадско-украинский фонд .

Канадско-украинский фонд (CUF) и Шевченковский фонд (TSF) объявили о новой стипендии для студентов, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны и получают высшее образование в Канаде.

"Мы ввели ряд специальных грантов для помощи украинскому народу принять и поддержать новоприбывших в Канаду с момента полномасштабного вторжения в Украину. Эта стипендия удовлетворит критическую потребность украинских студентов, которым теперь необходимо реализовать свои образовательные амбиции в новом краю", - сказал президент Шевченковского фонда Борис Балан.

Первоначальный взнос CUF в размере 300 тыс. долларов позволит 60 успешным заявителям получить по 5 тыс. долларов каждому на оплату обучения после окончания школы.

Многие украинские студенты прибыли в Канаду с 24 февраля 2022 года по разрешению на экстренное путешествие (CUAET), что позволяет им работать, учиться и оставаться в стране до безопасного возвращения домой.

"Мы постоянно развиваем нашу гуманитарную работу, чтобы поддержать украинцев, страдающих и перемещенных в результате варварской войны России. Это лишь последняя инициатива, и мы с нетерпением ждем более инновационных способов помочь украинцам в трудную минуту", - сказал президент и исполнительный директор Канадско-украинского фонда Орест Склеренко.