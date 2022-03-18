Канада начала официально принимать беженцев из Украины

Об этом сообщило правительство Канады, передает Еспресо.TV.

Каждый человек в статусе беженца и члены их семей будут иметь право оставаться в Канаде в течение трех лет, работать и получать здесь образование, в том числе в школах, колледжах, университетах. Чиновники призывают канадских работодателей проявить инициативу и активно приглашать украинских работников на работу.

Заявка на визу подается в электронном формате. Однако необходимо подать свои биометрические данные: отпечатки пальцев, а также актуальную фотографию. Для этого следует пересечь границу Украины и обратиться в любой визовый центр любой из стран – Молдовы, Румынии, Австрии, Польши и т.д. Как уверяют канадские чиновники, процесс рассмотрения заявки и получения визы бесплатный, и продлится не дольше 14 дней. Все заявители пройдут стандартную, но тщательную проверку.

Участвовать в программе могут все граждане Украины и близкие родственники независимо от их гражданства. Исключение – мужчины от 18 до 60 лет, которые на период действия военного положения не могут выезжать за пределы Украины, кроме случаев, прописанных действующим законодательством. Для участия в программе не нужно иметь даже действующий загранпаспорт. Канада выдает одноразовый документ для проезда.

Не следует также предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Впрочем, беженцы из Украины будут проходить обязательное тестирование на коронавирус и подлежать карантину.

Воспользоваться этой программой могут и украинцы, которых война застала в Канаде. Они могут подавать заявку на продление легального пребывания в стране, не платя при этом никаких средств за рассмотрение этой заявки.

Следует отметить, что программа не предусматривает получения статуса беженца, гражданства или разрешения на постоянное место жительства в стране. Как отмечают в Министерстве иммиграции Канады, все желающие переехать в эту страну также могут воспользоваться действующими федеральными и провинциальными программами.