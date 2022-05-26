Канада может стать первой страной, которая примет законопроект о конфискации имущества и денег россиян на своей территории, – посол Лариса Галадза
Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что страны должны реагировать на нарушение международных прав людей и прилагать усилия, чтобы отстаивать нормы и стандарты демократического мира
Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу "Эспрессо".
Госпожа посол прокомментировала намерения Оттавы по принятию закона о конфискации имущества и денег россиян в Канаде, чтобы затем передать их на развитие Украины.
"В этом вопросе мы в авангарде. Конфискация имущества России или россиян это очень сложный вопрос, но канадские эксперты пытаются выяснить эту проблему в сотрудничестве с Украиной, чтобы найти путь, как это сделать. Мы думаем, что Канада может быть первой страной, которая одобрит такой законопроект и будет иметь возможность передавать конфискованные средства на компенсацию ущерба, нанесенного РФ в Украине" – отметила дипломатка.
Лариса Галадза выразила надежду, что канадский парламент продемонстрирует единогласную поддержку этого законопроекта.
Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине отметила: "И в других вопросах Канада выдвигала позицию сильной поддержки. Помним, как слаженно парламент Канады постоянно поддерживает любые вопросы по Украине, несколько недель назад поддержал постановление о признании геноцидом зверств россиян в Украине" .
Галадза подытожила, что нужно соблюдать нормы демократического мира и стандарты международной политики. Потому что мы не можем иметь мир, в котором правит сила. Если происходит нарушение международных стандартов, то нужно воспротивиться и чтобы весь мир был вместе в этом, потому что без таких норм и правил никакого успеха не будет ни для Канады, ни для Украины, ни для других стран мира.
- Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино сообщил, что Канада запрещает въезд на свою территорию российскому диктатору Владимиру Путину и еще 1 тыс. граждан РФ
- В министерстве иностранных дел Канады объявили, что Канада расширила санкции против России, запретив экспорт и импорт предметов роскоши из страны и страны-агрессора.
- Канада закупила у США 20 тыс. артиллерийских снарядов стандарта НАТО для Украины, чтобы поддержать ее в защите от российского вторжения
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное