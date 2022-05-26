Канада может стать первой страной, которая примет законопроект о конфискации имущества и денег россиян на своей территории, – посол Лариса Галадза

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу "Эспрессо".



Госпожа посол прокомментировала намерения Оттавы по принятию закона о конфискации имущества и денег россиян в Канаде, чтобы затем передать их на развитие Украины.



"В этом вопросе мы в авангарде. Конфискация имущества России или россиян это очень сложный вопрос, но канадские эксперты пытаются выяснить эту проблему в сотрудничестве с Украиной, чтобы найти путь, как это сделать. Мы думаем, что Канада может быть первой страной, которая одобрит такой законопроект и будет иметь возможность передавать конфискованные средства на компенсацию ущерба, нанесенного РФ в Украине" – отметила дипломатка.



Лариса Галадза выразила надежду, что канадский парламент продемонстрирует единогласную поддержку этого законопроекта.



Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине отметила: "И в других вопросах Канада выдвигала позицию сильной поддержки. Помним, как слаженно парламент Канады постоянно поддерживает любые вопросы по Украине, несколько недель назад поддержал постановление о признании геноцидом зверств россиян в Украине" .



Галадза подытожила, что нужно соблюдать нормы демократического мира и стандарты международной политики. Потому что мы не можем иметь мир, в котором правит сила. Если происходит нарушение международных стандартов, то нужно воспротивиться и чтобы весь мир был вместе в этом, потому что без таких норм и правил никакого успеха не будет ни для Канады, ни для Украины, ни для других стран мира.

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино сообщил, что Канада запрещает въезд на свою территорию российскому диктатору Владимиру Путину и еще 1 тыс. граждан РФ

В министерстве иностранных дел Канады объявили, что Канада расширила санкции против России, запретив экспорт и импорт предметов роскоши из страны и страны-агрессора.

Канада закупила у США 20 тыс. артиллерийских снарядов стандарта НАТО для Украины, чтобы поддержать ее в защите от российского вторжения

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb