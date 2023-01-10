Об этом объявила министр обороны Канады Анита Ананд по итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает "Европейская правда".

"Это первое безвозмездное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет оградить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", - подчеркнула глава канадского Минобороны.

Она добавила, что системы NASAMS обладают крайне высоким показателем эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины.

"Оказывая всестороннюю военную помощь, Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России", - отметила Ананд.

Также об этом заявил Джастин Трюдо на встрече с президентом США Джо Байденом, сообщает сайт Офиса премьер-министра Канады.

Когда именно состоится покупка и когда систему NASAMS смогут доставить в Украину, Трюдо не уточнил.

NASAMS – зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence&Aerospace и американской фирмой Raytheon Technologies.

28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября.

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Пентагон подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS, а украинские военные проходили обучение по использованию этого оружия.

1 декабря Пентагон заказал для Украины еще шесть батарей ПВО NASAMS на $1,2 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb