Канада купит NASAMS для Украины за свыше $300 млн, дополнительно добавит арсенал ракет
Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые Канада закупит у США и безвозмездно передаст Украине, обойдутся казне в 400 млн канадских дол. (около $307 млн)
Об этом в эфире телеканала CBC заявила министерша обороны Канады Анита Ананд, пишет Укринформ.
"Мы рады передать Украине системы противовоздушной обороны наземного базирования после приобретения их в США за примерно 400 млн (канадских, - ред.) долл.", - сказала Ананд.
Она отметила, что работает над скорейшей доставкой этого вооружения в Украину. "Для нас это – приоритет, поэтому мы обеспечим их скорейшую доставку", - отметила министр.
По словам Ананд, вместе с пусковыми установками NASAMS, Канада направит также боеприпасы к ним. "Это значит, что доставка может производиться в несколько этапов, и сейчас мы согласовываем все детали. Но я очень решительно настроена доставить помощь в Украину как можно скорее", - подчеркнула она.
Министр добавила, что Канада будет поддерживать Украину "в короткой и длительной перспективе".
"Мы рассматриваем все варианты помощи Украине и поддержания нашей преданности союзникам, особенно в НАТО", - подытожила она.
- Напомним, вчера стало известно, что Канада купит у США комплекс ПВО NASAMS для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное