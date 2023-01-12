Об этом в эфире телеканала CBC заявила министерша обороны Канады Анита Ананд, пишет Укринформ.

"Мы рады передать Украине системы противовоздушной обороны наземного базирования после приобретения их в США за примерно 400 млн (канадских, - ред.) долл.", - сказала Ананд.

Она отметила, что работает над скорейшей доставкой этого вооружения в Украину. "Для нас это – приоритет, поэтому мы обеспечим их скорейшую доставку", - отметила министр.

По словам Ананд, вместе с пусковыми установками NASAMS, Канада направит также боеприпасы к ним. "Это значит, что доставка может производиться в несколько этапов, и сейчас мы согласовываем все детали. Но я очень решительно настроена доставить помощь в Украину как можно скорее", - подчеркнула она.

Министр добавила, что Канада будет поддерживать Украину "в короткой и длительной перспективе".

"Мы рассматриваем все варианты помощи Украине и поддержания нашей преданности союзникам, особенно в НАТО", - подытожила она.

Напомним, вчера стало известно, что Канада купит у США комплекс ПВО NASAMS для Украины.

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