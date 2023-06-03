Канада и Польша обнародовали совместное заявление с поддержкой Украины

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран, распространенном офисом главы правительства Канады.

"Мы объединены решимостью обеспечивать Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью в течение всего необходимого времени. Украина должна иметь возможность оградить себя от российской неоправданной агрессивной войны", - отмечается в заявлении.

В то же время Джастин Трюдо и Матеуш Моравецкий призвали Россию "полностью и безусловно" вывести свои войска и технику со всей международно признанной территории Украины. "Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине", - подчеркнули премьер-министры.

Главы правительств также призвали Беларусь отказаться от соучастия в российской агрессии, откровенно нарушающей международное право.

Кроме этого, Трюдо и Моравецкий обязались активно поддерживать трансатлантические стремления Украины, которая является "неотъемлемой частью евроатлантического сообщества".

Также о переговорах в пользу Украины написал Матеуш Моравецкий в твиттере.