Канада и Польша обнародовали совместное заявление с поддержкой Украины
Канада и Польша договорились обеспечивать Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, а также поддержать на пути евроатлантической интеграции
Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран, распространенном офисом главы правительства Канады.
"Мы объединены решимостью обеспечивать Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью в течение всего необходимого времени. Украина должна иметь возможность оградить себя от российской неоправданной агрессивной войны", - отмечается в заявлении.
В то же время Джастин Трюдо и Матеуш Моравецкий призвали Россию "полностью и безусловно" вывести свои войска и технику со всей международно признанной территории Украины. "Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине", - подчеркнули премьер-министры.
Главы правительств также призвали Беларусь отказаться от соучастия в российской агрессии, откровенно нарушающей международное право.
Кроме этого, Трюдо и Моравецкий обязались активно поддерживать трансатлантические стремления Украины, которая является "неотъемлемой частью евроатлантического сообщества".
Также о переговорах в пользу Украины написал Матеуш Моравецкий в твиттере.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.49
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное