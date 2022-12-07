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Канада и Нидерланды присоединились к делу Украины против России в Международном суде ООН

7 декабря, 2022 среда
20:22
Мир

Правительства Канады и Королевства Нидерландов 7 декабря выступили с заявлением о присоединении к делу Украины против России в Международном суде ООН в Гааге

Об этом говорится на сайте канадского правительства .

"Сегодня Канада и Королевство Нидерландов подали совместное заявление о вмешательстве в дело, которое подала Украина против России в Международный суд ООН. В этом производстве Украина стремится установить, что Россия не имеет законных оснований принимать меры в стране и против нее с целью предотвращения и наказания. какого-либо предполагаемого геноцида", - говорится в заявлении.

Сообщается, что страны воспользовались правом приобщиться к делу согласно статье 63(2) Устава Суда, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

"Мы снова подчеркиваем важность этих производств и еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд в своем юридически обязательном распоряжении о временных мерах от 16 марта 2022 года. Невыполнение Россией этого приказа является очередным нарушением ее международных обязательств , - призывают правительства Канады и Нидерландов.

Кроме того, страны подтверждают свою приверженность международному порядку и подчеркивают "жизненно важную роль суда в мирном разрешении споров как главного судебного органа Организации Объединенных Наций".

  • Напомним, ООН расследует , являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.
  • Франция работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России.
  • 2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии .
  • Народный депутат Андрей Осадчук рассказал , что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.
  • Кроме того, в Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.

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Криминал
Россия
ООН
Нидерланды
Канада
Гаагский трибунал
война с Россией
воєнні злочини Росії
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