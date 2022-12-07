Канада и Нидерланды присоединились к делу Украины против России в Международном суде ООН
Правительства Канады и Королевства Нидерландов 7 декабря выступили с заявлением о присоединении к делу Украины против России в Международном суде ООН в Гааге
Об этом говорится на сайте канадского правительства .
"Сегодня Канада и Королевство Нидерландов подали совместное заявление о вмешательстве в дело, которое подала Украина против России в Международный суд ООН. В этом производстве Украина стремится установить, что Россия не имеет законных оснований принимать меры в стране и против нее с целью предотвращения и наказания. какого-либо предполагаемого геноцида", - говорится в заявлении.
Сообщается, что страны воспользовались правом приобщиться к делу согласно статье 63(2) Устава Суда, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
"Мы снова подчеркиваем важность этих производств и еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд в своем юридически обязательном распоряжении о временных мерах от 16 марта 2022 года. Невыполнение Россией этого приказа является очередным нарушением ее международных обязательств , - призывают правительства Канады и Нидерландов.
Кроме того, страны подтверждают свою приверженность международному порядку и подчеркивают "жизненно важную роль суда в мирном разрешении споров как главного судебного органа Организации Объединенных Наций".
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