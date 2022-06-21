Канада и Нидерланды помогут восстанавливать Украину после победы над Россией
ОП обсуждает с разными государствами послевоенное восстановление Украины, в частности, в нем вызвались принять участие Канада и Нидерланды
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.
"Канада и Нидерланды помогут восстанавливать Украину после победы над РФ. Об этом заявили премьер-министры стран Джастин Трюдо и Марк Рютте после телефонного разговора", – написал он.
ОП оценивает это как положительные сигналы.
"Команда президента также обсуждает послевоенное восстановление государства с нашими союзниками", – добавил глава ОП.
- Напомним, Канада может поставлять минералы и металлы дружественным странам вместо России и Китая.
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