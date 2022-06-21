Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме.

"Канада и Нидерланды помогут восстанавливать Украину после победы над РФ. Об этом заявили премьер-министры стран Джастин Трюдо и Марк Рютте после телефонного разговора", – написал он.

ОП оценивает это как положительные сигналы.

"Команда президента также обсуждает послевоенное восстановление государства с нашими союзниками", – добавил глава ОП.

Напомним, Канада может поставлять минералы и металлы дружественным странам вместо России и Китая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb