Канада и Латвия совместно организуют обучение по развитию лидерских навыков для украинских военных
Канада и Латвия проведут совместные учения для украинских военных уже с 15 мая. Программа будет сосредоточена на развитии их лидерских качеств
Об этом заявил министр обороны Канады Анита Ананд, пишет Укринформ.
"Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных на территории Латвии, начиная уже с 15 мая. В партнерстве между вооруженными силами Канады и Латвии мы будем проводить учения по развитию лидерских навыков военнослужащих ВСУ", - сказала Ананд.
В рамках программы украинские младшие офицеры будут учиться "ответственности на поле боя, процессу планирования и предоставления приказов, координации маневров, сбора разведывательных данных, планирования и выполнения".
По словам Ананд, Канада уже провела обучение более 36 тыс. украинских военных, а "благодаря этой новой программе, подготовит еще больше".
- Соединенные Штаты продолжают проводить учения подразделений ВСУ на полигоне в немецком Графенвере. Сейчас там находятся более двух тысяч украинских военных.
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