Об этом заявил министр обороны Канады Анита Ананд, пишет Укринформ.

"Канада и Латвия будут совместно обучать украинских военных на территории Латвии, начиная уже с 15 мая. В партнерстве между вооруженными силами Канады и Латвии мы будем проводить учения по развитию лидерских навыков военнослужащих ВСУ", - сказала Ананд.

В рамках программы украинские младшие офицеры будут учиться "ответственности на поле боя, процессу планирования и предоставления приказов, координации маневров, сбора разведывательных данных, планирования и выполнения".

По словам Ананд, Канада уже провела обучение более 36 тыс. украинских военных, а "благодаря этой новой программе, подготовит еще больше".