Канада и Германия усилят экономическую изоляцию России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц договорились работать над тем, чтобы усилить экономическую изоляцию России
Об этом сообщает сайт правительства Канады.
Они выразили озабоченность глобальным влиянием войны в Украине, в том числе и последствиями для энергетической и продовольственной безопасности. Шольц и Трюдо отметили украинский народ за его непреклонную храбрость перед российской агрессией.
"Они подтвердили жесткую поддержку президента Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины", - говорится в сообщении.
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