Об этом он написал на своей странице в сети Твиттер.

"В прошлом месяце во время ее визита в Канаду, мы с президентом фон дер Ляен обсудили поддержку Украины и украинцев. Вчера мы продолжили этот разговор и наши взгляды до сих пор совпадают. Мы будем и дальше обеспечивать украинцам всю необходимую им поддержку", - заявил Трюдо.

Урсула фон дер Ляен, в свою очередь, отметила, что ЕС и Канада вместе работают "над вопросами глобального значения – Украина, Индо-Тихоокеанский регион, изменение климата и экономическая безопасность".

Всем велик к вам, dear @JustinTrudeau .



Canada является одним из наших most trusted partners.



Мы работаем на основе глобальной важности - Украина, Индо-Патифик, климатический изменение и экономическая безопасность.



И мы являемся идеально подходящим для важного G7 summit в Hiroshima. pic.twitter.com/WTh5WjA0Y9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 27 апреля 2023