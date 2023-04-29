Канада и Европейский Союз согласились в дальнейшем поддерживать Украину всем необходимым
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен сообщил о дальнейшей поддержке Украины
Об этом он написал на своей странице в сети Твиттер.
"В прошлом месяце во время ее визита в Канаду, мы с президентом фон дер Ляен обсудили поддержку Украины и украинцев. Вчера мы продолжили этот разговор и наши взгляды до сих пор совпадают. Мы будем и дальше обеспечивать украинцам всю необходимую им поддержку", - заявил Трюдо.
Урсула фон дер Ляен, в свою очередь, отметила, что ЕС и Канада вместе работают "над вопросами глобального значения – Украина, Индо-Тихоокеанский регион, изменение климата и экономическая безопасность".
- Напомним, 17 апреля главы министерств иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Джеймс Клеверли договорились продолжать долгосрочную поддержку Украины.
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