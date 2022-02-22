Канада готовится ввести экономические санкции против РФ в связи с признанием "Л/ДНР"
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила признание Россией "ЛНР" и "ДНР" и сообщила о подготовке экономических санкций Канады против РФ
Об этом она написала в Twitter.
"Канада, вместе со своими партнерами и союзниками, отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, которые будут отдельно от санкций, подготовленных в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", - заявила Жоли.
Министр отметила, что Канада решительно осуждает действия РФ, которые являются явным нарушением Минских договоренностей, Хартии ООН и серьезной угрозой безопасности и стабильности в регионе.
"Канада остается непреклонной в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметила Жоли.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержки мира".
- В Совете Федерации РФ заявили, что Россия признает террористов "Л/ДНР" в границах, которые "сейчас фактически установлены".
- Путин внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и "Донецкой и Луганской народными республиками".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрете на отдельные операции в ОРДЛО
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