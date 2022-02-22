Канада готовится ввести экономические санкции против РФ в связи с признанием "Л/ДНР"

Об этом она написала в Twitter.



"Канада, вместе со своими партнерами и союзниками, отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, которые будут отдельно от санкций, подготовленных в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", - заявила Жоли.



Министр отметила, что Канада решительно осуждает действия РФ, которые являются явным нарушением Минских договоренностей, Хартии ООН и серьезной угрозой безопасности и стабильности в регионе.



"Канада остается непреклонной в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметила Жоли.

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