Канада готовится принять 10 тысяч уйгурских беженцев из Китая
Парламент Канады единогласно принял решение о принятии в стране 10 тысяч бежавших из Китая уйгуров
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что канадский парламент единогласно проголосовал за предложение о переселении 10 000 беженцев-уйгуров из китайского региона Синьцзян в Канаду в течение двух лет.
Этот шаг основан на решении канадских законодателей с февраля 2021 года объявить обращение Пекина с уйгурами и другими тюркскими мусульманами геноцидом. Правозащитные группы считают, что не менее миллиона уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских меньшинств были заключены в лагерях для интернированных в этом регионе.
По словам спонсировавшего движение члена парламента Канады Самира Зубери, по меньшей мере 1600 человек были задержаны в других странах по указанию Китая или насильственно репатриированы.
"Это четкий сигнал о том, что мы не принимаем нарушений прав человека в отношении уйгурского народа", - заявил Зубери.
Мехмет Тохти, исполнительный директор Проекта защиты прав уйгуров, сказал журналистам, что это сильное послание, которое найдет отклик не только в Китае и Канаде, но и во всем мире.
- 26 октября Китай обвинили в создании незаконных "полицейских участков" в Нидерландах, действующих под видом сервисных центров для китайских граждан, а на практике использующихся для давления на китайских диссидентов . О создании соответствующих китайских организаций стало известно после публикаций рядом западных СМИ доклада испанской правозащитной организации Safeguard Defenders. В нем отмечается, что полиция двух китайских провинций создала 54 "зарубежных сервисных центра" в 21 стране. Большинство из них расположены в Европе, в том числе 9 в Испании, 4 в Италии, 2 в Лондоне, 1 в Глазго.
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