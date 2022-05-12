Об этом сообщает CBC News.

Оттава объявила об организации 3 чартерных рейсов, которые доставят украинских беженцев из Польши в Канаду.

По словам чиновника, самолеты вылетят из Варшавы и прибудут в Виннипег (23 мая), Монреаль (29 мая) и Галифакс (2 июня).

По оценкам Радио-Канада, всего транспортируют около 900 украинцев, по 300 человек на рейс.

Оттава договорилась с частным перевозчиком о проведении процедуры и готовится оплатить все расходы. Места на борту будут распределяться в порядке очереди.

Забронировать место смогут только украинцы, получившие визу из-за нового разрешения на экстренную поездку в Канаду-Украина (AVUCU). Лица, отвечающие требованиям, получат электронное письмо с информацией о том, как зарегистрироваться на рейс.

Как сообщается, по прибытию, украинцам, не имеющим места для проживания, предоставят бесплатное жилье на срок до 14 дней.

Напомним, что 9 апреля правительство Канады разрешило части беженцев из Украины не предоставлять биометрические данные при въезде.



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