Канада готовит еще 3 авиарейса из Польши для украинских беженцев
Оттава объявила об организации бесплатной перевозки украинских беженцев из Польши в канадские города
Об этом сообщает CBC News.
Оттава объявила об организации 3 чартерных рейсов, которые доставят украинских беженцев из Польши в Канаду.
По словам чиновника, самолеты вылетят из Варшавы и прибудут в Виннипег (23 мая), Монреаль (29 мая) и Галифакс (2 июня).
По оценкам Радио-Канада, всего транспортируют около 900 украинцев, по 300 человек на рейс.
Оттава договорилась с частным перевозчиком о проведении процедуры и готовится оплатить все расходы. Места на борту будут распределяться в порядке очереди.
Забронировать место смогут только украинцы, получившие визу из-за нового разрешения на экстренную поездку в Канаду-Украина (AVUCU). Лица, отвечающие требованиям, получат электронное письмо с информацией о том, как зарегистрироваться на рейс.
Как сообщается, по прибытию, украинцам, не имеющим места для проживания, предоставят бесплатное жилье на срок до 14 дней.
- Напомним, что 9 апреля правительство Канады разрешило части беженцев из Украины не предоставлять биометрические данные при въезде.
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