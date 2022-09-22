Канада готова помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с министром природных ресурсов Канады Джонатаном Уилкинсоном, в ходе которой обсудил вопросы безопасности и восстановления энергетической и атомной инфраструктуры Украины
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Джонатан Уилкинсон заверил, что Канада готова поддержать восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Украины.
Также во время встречи были обсуждены вопросы срочной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины. Как подчеркнули собеседники, только это может обеспечить ядерную безопасность Европы.
Уилкинсон также отметил, что страна готова и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку в борьбе против военной агрессии России.
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