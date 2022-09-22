Канада готова помочь восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру Украины

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Джонатан Уилкинсон заверил, что Канада готова поддержать восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Украины.

Также во время встречи были обсуждены вопросы срочной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины. Как подчеркнули собеседники, только это может обеспечить ядерную безопасность Европы.

Уилкинсон также отметил, что страна готова и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку в борьбе против военной агрессии России.

Ранее Канада уже приняла решение присоединиться к восстановлению Черкасской области.

Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано заявил, что восстановление нашей страны после войны с Россией станет крупнейшим проектом современности.

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