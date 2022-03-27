Канада готова помочь странам отказаться от российской нефти

Об этом сообщает BBC .



Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что многие страны намерены "помогать, насколько это возможно, с вытеснением российской нефти и газа".



Канада планирует обеспечить больше нефти, газа и урана, чтобы помочь разрешить глобальный энергетический кризис из-за роста цен из-за ограничений на поставки из РФ после его вторжения в Украину.



Четвертый в мире производитель нефти обязался экспортировать дополнительные 200 000 баррелей нефти. По словам Уилкинсона, она также будет экспортировать дополнительные 100 000 баррелей природного газа.



"Мы ожидаем, что к концу года мы полностью достигнем 300 000 баррелей", – сказал министр.



В Международном энергетическом агентстве (МЭА) отметили, что это лишь доля от трех миллионов баррелей в день, которые будут изъяты с мировых рынков до следующего месяца из-за санкций против России.



Крупнейшая трубопроводная компания Канады Enbridge заявила, что "готова сделать все возможное, чтобы повысить энергетическую безопасность как для Северной Америки, так и Европы". Однако, по словам старшего нефтяного аналитика консалтинговой компании Rystad Energy Луизы Диксон, влияние дополнительных поставок из Канады "будет относительно ограниченным, учитывая региональность канадской нефти, которая, вероятно, останется на североамериканском рынке".



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