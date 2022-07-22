Канада доставила в Украину уже более 1300 тонн военной помощи
С начала полномасштабного вторжения РФ самолеты вооруженных сил Канады перевезли 1360 тонн военной помощи для Украины
Об этом в твиттере написала министер обороны Канады Анита Ананд.
"С марта 2022 года европейское подразделение наших Военно-воздушных сил уже перевезло 3 миллиона фунтов (более 1360 тонн, - ред.) помощи в поддержку Украины, и мы продолжаем доставлять эти важные грузы, предоставляемые Канадой, нашими партнерами и союзниками", - рассказала она.
Ананд отметила, что "канадская поддержка Украины – мощная и непоколебимая".
- 29 июня Канада объявила, что предоставит Украине льготный кредит в 200 млн канадских долларов (около 150 млн. долларов США) для поддержки немедленных потребностей в государственных расходах.
- 30 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна планирует отправить Украине десятки совершенно новых бронетранспортеров. Техника была предназначена для канадской армии, но вместо этого ее перенаправят Украине. 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics должны поступить из Канады в Украину уже этим летом.
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