Канада будет работать над привлечением Путина и его сторонников к ответственности за войну РФ против Украины

Об этом говорится в твиттере МИД Канады .



"Канада приветствует приказ суда ООН, который требует от России прекратить вторжение в Украину и требует от Владимира Путина немедленно вывести свои войска", - отметили в министерстве.



В МИДе отметили, что РФ использовала "вопиющие и необоснованные заявления для вторжения в мирную и суверенную страну".



"Мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы привлечь Путина и его сторонников к ответственности", - отметили в ведомстве.

Напомним, 16 марта в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину.

Испания приобщается к инициативе привлечь Путина к суду в Гааге. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb