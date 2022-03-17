Канада будет работать над привлечением Путина и его сторонников к ответственности за войну РФ против Украины
МИД Канады приветствовал требование Гаагского суда о выводе Россией своих войск из Украины и пообещал вместе с партнерами добиваться привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и его сторонников за вторжение на украинскую территорию
Об этом говорится в твиттере МИД Канады .
"Канада приветствует приказ суда ООН, который требует от России прекратить вторжение в Украину и требует от Владимира Путина немедленно вывести свои войска", - отметили в министерстве.
В МИДе отметили, что РФ использовала "вопиющие и необоснованные заявления для вторжения в мирную и суверенную страну".
"Мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы привлечь Путина и его сторонников к ответственности", - отметили в ведомстве.
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