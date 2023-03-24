Об этом они заявили в ходе встречи в Канаде сегодня, 24 марта, сообщает CNN.

"Украина может полагаться на Соединенные Штаты и Канаду как на партнеров", – сказал Трюдо, выступая перед парламентом в Оттаве вместе с президентом США Джо Байденом.

Он добавил, что Канада, как и США, оказала "значительную военную поддержку" Украине, в частности, артиллерию, боеприпасы, броню и танки. Он напомнил, что вооруженные силы Канады учат украинских военных с 2015 года.

"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада продолжит прочно поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, – сказал Трюдо. – Мы являемся партнерами, на которых Украина и мир могут рассчитывать".

Премьер-министр Канады упомянул о санкциях и других экономических мерах, введенных США, Канадой и другими союзниками, чтобы "продолжать истощать военный ящик Кремля".

Выступая в парламенте после Трюдо, Байден сказал, что президент России Владимир Путин не добился своих целей с вторжением в Украину.

"Его стремление к земле и власти пока потерпело крах, – сказал президент США. – украинского народа в свою страну победит".

Байден также повторил слова Трюдо о том, что США и Канада поддерживают Украину.

"Давайте еще раз подтвердим, что мы сделаем все, чтобы факел свободы ярко горел, и будем поддерживать народ Украины", – сказал он.

В совместном с Трюдо заявлении по итогам встречи среди прочего также было отмечено поддержку Украины и осуждение агрессии России.

"Мы осуждаем Россию за ее незаконную, неоправданную и неспровоцированную войну против Украины и будем продолжать накладывать на РФ экономические санкции, сохраняя нашу непреклонную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", – говорится в заявлении.

Президент США Джо Байден совершает первый официальный визит в Канаду после вступления в должность в 2021 году. Его двухдневный визит включал обращение в парламент в Палате общин.