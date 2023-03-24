"Канада будет продолжать крепко стоять бок о бок с Украиной, чего бы это ни требовало": Джастин Трюдо во время встречи с Байденом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден заверили, что их страны будут оставаться рядом с Украиной как надежные партнеры
Об этом они заявили в ходе встречи в Канаде сегодня, 24 марта, сообщает CNN.
"Украина может полагаться на Соединенные Штаты и Канаду как на партнеров", – сказал Трюдо, выступая перед парламентом в Оттаве вместе с президентом США Джо Байденом.
Он добавил, что Канада, как и США, оказала "значительную военную поддержку" Украине, в частности, артиллерию, боеприпасы, броню и танки. Он напомнил, что вооруженные силы Канады учат украинских военных с 2015 года.
"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада продолжит прочно поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, – сказал Трюдо. – Мы являемся партнерами, на которых Украина и мир могут рассчитывать".
Премьер-министр Канады упомянул о санкциях и других экономических мерах, введенных США, Канадой и другими союзниками, чтобы "продолжать истощать военный ящик Кремля".
Выступая в парламенте после Трюдо, Байден сказал, что президент России Владимир Путин не добился своих целей с вторжением в Украину.
"Его стремление к земле и власти пока потерпело крах, – сказал президент США. – украинского народа в свою страну победит".
Байден также повторил слова Трюдо о том, что США и Канада поддерживают Украину.
"Давайте еще раз подтвердим, что мы сделаем все, чтобы факел свободы ярко горел, и будем поддерживать народ Украины", – сказал он.
В совместном с Трюдо заявлении по итогам встречи среди прочего также было отмечено поддержку Украины и осуждение агрессии России.
"Мы осуждаем Россию за ее незаконную, неоправданную и неспровоцированную войну против Украины и будем продолжать накладывать на РФ экономические санкции, сохраняя нашу непреклонную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", – говорится в заявлении.
Президент США Джо Байден совершает первый официальный визит в Канаду после вступления в должность в 2021 году. Его двухдневный визит включал обращение в парламент в Палате общин.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное