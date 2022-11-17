Об этом сообщила министерша обороны Канады Анита Ананд.

"Канада предоставит Украине около 34 миллионов долларов дополнительной военной помощи", - говорится на сайте правительства Канады.

Отмечается, что из этих средств примерно 5 млн долларов США пойдет на продолжение предоставления спутниковых изображений ВСУ, более 18 миллионов долларов - на дополнительные камеры дронов с высоким разрешением.

"Камеры и спутниковые снимки критически важны для ведения наблюдения, разведки и сбора данных. Новая помощь пополнит уже предоставленную - спутниковые снимки стоимостью 17,38 млн долларов и 62 камеры для дронов", - отмечают в коммюнике.

Также до 10 миллионов долларов из выделенной Канадой помощи пойдет на обеспечение дополнительного зимнего снаряжения для поддержки ВСУ, включая портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.

По словам министерши, список определили с учетом приоритетов, озвученных Киевом.

Кроме того, Анита Ананд также добавила, что Канада продолжит свою обучающую миссию в Соединенном Королевстве в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года.

11 октября Канада сообщила, что отправила в Польшу около 40 военных инженеров для тренировки украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER.

14 ноября в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявили, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн. канадских долларов ($400 млн. США). В частности, эти средства будут использованы на закупку военного, разведывательного и коммуникационного оборудования, а также горючего и лекарств.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb