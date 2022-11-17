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Канада анонсировала новую помощь Украине на $34 млн

17 ноября, 2022 четверг
10:11
Мир Канада

Канада во время седьмой встречи Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" раскрыла детали нового транша помощи для Украины на около 34 млн долларов

Об этом сообщила министерша обороны Канады Анита Ананд.

"Канада предоставит Украине около 34 миллионов долларов дополнительной военной помощи", - говорится на сайте правительства Канады.

Отмечается, что из этих средств примерно 5 млн долларов США пойдет на продолжение предоставления спутниковых изображений ВСУ, более 18 миллионов долларов - на дополнительные камеры дронов с высоким разрешением.

"Камеры и спутниковые снимки критически важны для ведения наблюдения, разведки и сбора данных. Новая помощь пополнит уже предоставленную - спутниковые снимки стоимостью 17,38 млн долларов и 62 камеры для дронов", - отмечают в коммюнике.

Также до 10 миллионов долларов из выделенной Канадой помощи пойдет на обеспечение дополнительного зимнего снаряжения для поддержки ВСУ, включая портативные обогреватели, термоодеяла и спальные мешки.

По словам министерши, список определили с учетом приоритетов, озвученных Киевом.

Кроме того, Анита Ананд также добавила, что Канада продолжит свою обучающую миссию в Соединенном Королевстве в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года.

  • 11 октября Канада сообщила, что отправила в Польшу около 40 военных инженеров для тренировки украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER.
  • 14 ноября в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявили, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн. канадских долларов ($400 млн. США). В частности, эти средства будут использованы на закупку военного, разведывательного и коммуникационного оборудования, а также горючего и лекарств.

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