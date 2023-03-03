Камышин стал внештатным советником Зеленского
Глава правления Укрзализныци Александр Камышин, объявивший 27 февраля об отставке, стал внештатным советником президента Владимира Зеленского
Об этом свидетельствует указ , опубликованный на сайте президента 3 марта.
"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.
Стоит отметить, что до назначения в Укрзализныцу Камышин работал менеджером Dragon Capital Томаша Фиалы и в SCM, владельцем которой является бизнесмен Ринат Ахметов.
- Объясняя причины своей отставки с УЗ, Камышин говорил, что возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
- Камышин был назначен председателем правления Укрзализныци в октябре 2021 года.
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