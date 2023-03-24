Камышин был уволен с должности внештатного советника Зеленского через три недели после назначения
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Камышина с должности внештатного советника после назначения 3 марта
Об этом говорится на сайте президента Украины.
В соответствующем указе №182/2023 отмечено: "Освободить Камышина Александра Николаевича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)".
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