Кампания Stand Up for Ukraine собрала более €10 млрд евро, - Урсула фон дер Ляен
В субботу, 9 апреля, в Варшаве состоялось мероприятие Stand Up for Ukraine. В поддержку украинских беженцев собрали 10,1 миллиарда евро
Об этом сообщает Al Arabiya English.
"Компания Stand Up for Ukraine собрала 10,1 миллиарда евро для людей, которые спасаются от войны как внутри Украины, так и за ее пределами, при этом дополнительный миллиард пообещал Европейский банк реконструкции и развития", - сказала фон дер Ляен.
К кампании присоединились известные люди, среди которых Элтон Джон, Билли Айлиш, Энни Леннокс и Крис Рок и другие.
Урсула фон дер Ляен назвала доход от события "фантастическим" и пообещала, что "будет больше".
"Солидарность стран, компаний и людей во всем мире дает немного света в этот темный час. И когда бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины отстроить свою страну. Мы будем продолжать отстаивать Украину", – добавила фон дер Ляйен.
На встрече в Варшаве выступил президент Украины Владимир Зеленский. "Украинское мужество уже объединило весь демократический мир", – сказал он в видеообращении. Также он призвал ввести дополнительные санкции против российских банков и прекратить покупку российской нефти.
- Напомним, акция Stand up for Ukraine стартовала 8 апреля по инициативе Global Citizen. Помогать украинским беженцам призвали десятки всемирно известных звезд из разных уголков мира.
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