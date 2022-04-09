Кампания Stand Up for Ukraine собрала более €10 млрд евро, - Урсула фон дер Ляен

Об этом сообщает Al Arabiya English.



"Компания Stand Up for Ukraine собрала 10,1 миллиарда евро для людей, которые спасаются от войны как внутри Украины, так и за ее пределами, при этом дополнительный миллиард пообещал Европейский банк реконструкции и развития", - сказала фон дер Ляен.



К кампании присоединились известные люди, среди которых Элтон Джон, Билли Айлиш, Энни Леннокс и Крис Рок и другие.



Урсула фон дер Ляен назвала доход от события "фантастическим" и пообещала, что "будет больше".



"Солидарность стран, компаний и людей во всем мире дает немного света в этот темный час. И когда бомбы перестанут падать, мы поможем народу Украины отстроить свою страну. Мы будем продолжать отстаивать Украину", – добавила фон дер Ляйен.



На встрече в Варшаве выступил президент Украины Владимир Зеленский. "Украинское мужество уже объединило весь демократический мир", – сказал он в видеообращении. Также он призвал ввести дополнительные санкции против российских банков и прекратить покупку российской нефти.

Напомним, акция Stand up for Ukraine стартовала 8 апреля по инициативе Global Citizen. Помогать украинским беженцам призвали десятки всемирно известных звезд из разных уголков мира.