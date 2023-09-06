"Кампания по уничтожению репутации": Бубка отреагировал на обвинения в ведении бизнеса в "ДНР"
Бывший президент НОК Украины Сергей Бубка отреагировал на расследование Bihus.info, в котором его обвиняют в ведении бизнеса в ДНР
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на ютуб-каналы Сергея Бубки.
Бубка утверждает, что расследование журналистов – это информационная кампания.
"Вы знаете меня уже давно, вы знаете мою историю, вы знаете, как давно я занимаюсь украинским спортом. Я как каждый украинец с самого начала сделал свой выбор – быть с Украиной и делать все возможное в борьбе с российской агрессией. С 2014 года я не был на оккупированных территориях, я не посещал своих родных и даже не смог быть на похоронах моей мамы в этом году, я не имею никакого отношения ни к какому бизнесу на оккупированной территории. Моя работа заключается в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международной арене", - говорит Сергей Бубка.
- Журналисты Bihus Info установили , что бизнес Сергея Бубки и его брата Василия даже после 24 февраля продолжает работать в террористической организации ДНР.
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