Об этом мэр Киева высказался в своем видеообращении.

"Сегодня проходит шквальная кампания по дискредитации столичных властей и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновность", - сказал Кличко.

По словам городского головы, некоторые силы пытаются уничтожить его репутацию, но не могут ничего "накопать", поэтому объявляют подозрения подчиненным.

Мэр возмущен арестом директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели людей у укрытия и тем, что ни один глава района не понес никакого наказания. Он считает, что подобные дела развалятся в судах.

По словам Кличко, главы районных администраций ответственны за обустройство укрытий и распорядителями средств. Мэр подчеркнул, что именно главы райгосадминистраций находятся в вертикали центральной власти.

"Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема - Кличко?! И кому-то снова чешется взять под контроль столицу", - заявил городской голова Киева.

Кличко отметил, что оказываемое на власть политическое давление столицы оказывает прежде всего заложниками киевлян. Это разрушает самоуправление, систему жизнеобеспечения города, а также создает хаос во время войны.