Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Кампания по дискредитации меня лично": Кличко раскритиковал домашний арест Ткачука и обыски в департаментах КГГА

"Кампания по дискредитации меня лично": Кличко раскритиковал домашний арест Ткачука и обыски в департаментах КГГА

21 июня, 2023 среда
17:10
Общество

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на назначение судом домашнего ареста директору департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Он заявил о "шквальной кампании по дискредитации" столичных властей и его лично

Об этом мэр Киева высказался в своем видеообращении.

"Сегодня проходит шквальная кампания по дискредитации столичных властей и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновность", - сказал Кличко.

По словам городского головы, некоторые силы пытаются уничтожить его репутацию, но не могут ничего "накопать", поэтому объявляют подозрения подчиненным.

Мэр возмущен арестом директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели людей у укрытия и тем, что ни один глава района не понес никакого наказания. Он считает, что подобные дела развалятся в судах.

По словам Кличко, главы районных администраций ответственны за обустройство укрытий и распорядителями средств. Мэр подчеркнул, что именно главы райгосадминистраций находятся в вертикали центральной власти.

"Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема - Кличко?! И кому-то снова чешется взять под контроль столицу", - заявил городской голова Киева.

Кличко отметил, что оказываемое на власть политическое давление столицы оказывает прежде всего заложниками киевлян. Это разрушает самоуправление, систему жизнеобеспечения города, а также создает хаос во время войны.

  • 21 июня Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест два месяца директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей у закрытого укрытия в Деснянском районе столицы. Чиновник был ответственен за карту укрытий, на которой отметки не совпадали с имеющимися укрытиями.
Виталий Кличко
новости Киева
Читайте также:
20 июня, 2023 вторник
Украинская армия готовит поле предстоящего сражения, - военный эксперт Селезнев
20 июня, 2023 вторник
Передача украинских военнопленных Венгрии выглядит как спецоперация России против Орбана, - эксперт-международник Тужанский
20 июня, 2023 вторник
Байден осознанно сделал заявление о "реальности" угрозы применения РФ тактического ядерного оружия, - военный эксперт Мусиенко
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 40.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
21 июня
18:05
OPINION
Они верили
17:57
"Идиотов в руководстве РФ не так много": Буданов заявил, что россияне не пойдут на ядерную эскалацию
17:54
Новости компаний
Переселенцы из Херсона получат гумпомощь из Хорватии, — Favbet Foundation
17:52
Украина – Хорватия: Мудрик не попал в стартовый состав молодежки на первый матч Евро-2023
17:45
Войска РФ активизировались на Купянском направлении. Украина эвакуировала всех детей из приграничных населенных пунктов
17:43
Cервис Bolt Food
Эстонский Bolt будет сотрудничать с Starship, чтобы тысячи роботов доставляли еду уже в этом году
17:11
"Коллективный Запад развернул против России настоящую войну": ЦПИ рассказал о новом нарративе пропаганды, который озвучил Шойгу
16:58
Оккупанты закрыли Васильевку Запорожской области на въезд и выезд и ограничили передвижение по городу
16:56
Украина пытается вернуть из Швейцарии арестованные там 600 кг золота окружения Януковича, - директор НАБУ Кривонос
16:30
В Одессе и области объявили штормовое предупреждение: советуют максимально ограничить передвижение
16:30
Обстрелы РФ: в ООН подсчитали, сколько в среднем была без света рядовая украинская семья
16:30
Путин заявил о развитии ядерной триады и постановке межконтинентальных ракет "Сармат" на дежурство "в ближайшее время"
16:28
В Херсонской области россияне спешно вывозят тела погибших от потопа в неизвестном направлении, - ОВА
16:19
"Днепр-1" и "Ворскла" узнали соперников в еврокубках
16:17
Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России
16:12
Анналена Бербок
Германия дополнительно предоставит Украине €381 млн на гуманитарную помощь
16:07
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ преуспевают, - командир подразделения разведчиков "Terra" Волохов
16:07
ООН
"Наши мнения с работниками ГСЧС": в ООН отреагировали на убийство Россией спасателя в Херсоне и ранения его коллег
16:04
OPINION
В России будут национализироваться имущество иностранцев
15:53
Латвия
Латвия отдает Украине все свои вертолеты, - премьер Кариньш
15:47
вакцина
Минздрав призвал украинцев прививаться от COVID-19 во избежание вспышки заболевания осенью
15:31
Дети в Жмеринке провели акцию в поддержку украинских пилотов
15:31
Пора Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, - министр Бильстрем
15:20
"Дом с насекомыми" Марии Станиславской включили в Госреестр недвижимых достопримечательностей Украины
15:11
электроэнергиия
Украина получила возможность импортировать больше электроэнергии из ЕС
15:04
Обзор
Украина стартует на молодежном Евро: все, что нужно знать перед первым матчем нашей молодежки
15:00
OPINION
Будет ли ядерная война? И при чем здесь Джозеф Байден
14:59
Оккупационная администрация в Донецкой области легализовала фильтрационные лагеря для украинцев
14:59
Эксклюзив
Российские отряды "Шторм Z" собственными телами сокращают заминированную серую зону на Купянском направлении, - командир роты Федоренко
14:48
Обновлено
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Китай отреагировал
14:48
"Не могу сказать наверняка о человеке, не имеющем связи с реальностью": Зеленский о вероятности применения ядерного оружия Путиным
14:27
Эксклюзив
Россияне атакуют Киев, чтобы ПВО не могла полноценно работать на линию фронта, - майор ВСУ Трегубов
14:21
"Оттенки перемен": Книжный Арсенал опубликовал Антипроизведения старшеклассников этого проекта
14:19
единая россия
СБУ обнародовала список политических партий и общественных организаций РФ, угрожающих нацбезопасности Украины
14:19
Radio New Zealand уволило журналиста, который дописывал пророссийскую пропаганду к новостям об Украине
14:02
OPINION
Путин считает Орбана легальным хозяином Закарпатья
13:57
Венгрия нарушила международное право и права военнопленных, когда приняла украинских заключенных, - Лубинец
13:49
Жюри объявило победителей фестиваля зрительского кино Миколайчук OPEN в Черновцах
13:43
В случае подрыва оккупантами "Крымского титана" могут пострадать три соседних страны, – Гуменюк
13:43
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV