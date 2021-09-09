Камо грядеши, Украина? - обращение инициативной группы "Первого декабря"

Приводим полностью текст обращения, опубликованном на официальном сайте группы.



Похоже, что украинский извечный вопрос "Куда идти?" мы так и не осознали.



"Оказалось, что, даже имея запись в ст. 85 Конституции Украины о "стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", упомянутый вопрос встает перед нами чуть ли не ежедневно. Ибо реальная практика нашего государства во многих сферах противоречит таким европейским аспирациям и воспроизводит старый общественный договор со многими рудиментами советского строя. И нигде эта практика не принимает такие гротескные формы, как в сфере верховенства права.



В мире действует такой критерий успешности или неуспешности страны: "Во всех успешных странах элита создает законы для себя и распространяет на других. В неуспешных странах элиты создают законы для других и исключения для себя". Этот критерий является приговором для украинской правовой системы, поскольку в нашей стране давно действует выборочное правосудие, через которое власть часто применяет законы против своих политических соперников и выводит из-под их действия политических союзников. В стране и дальше действуют "телефонное право", опирающееся на логику политической целесообразности, и коррупция, в основе которой - корыстный личный или клановый интерес.



Конечно, ситуация "страна без Арбитра" создает очень сложную нравственную атмосферу в народе, и психологическая усталость огромна. Однако, стремясь выжить и обеспечить свои первоочередные интересы, многие вынуждены прибегать к коррупции, которая стала привычным способом решения жизненных дел. Поэтому ответственность за такое положение вещей, несомненно, лежит на власти.



Однако винить в этом только руководящие верхи было бы несправедливо: коррупция пропитала все уровни общества. Вот почему все прежние попытки преодолеть коррупцию упирались в глухую стену общественного сопротивления. Поэтому правовой беспорядок и негласный коррупционный договор существенно искажают правовое сознание общества. На всех уровнях общества формируется одиозное правило: "Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения", а умение избежать наказания становится мерилом жизненного успеха.



Оказалось, что в такой атмосфере стало трудно не только людям жить, но и нашему руководству - управлять страной. В этом году административная практика "обогатилась" новым know-how: принятием административных решений, которые заменяют работу правоохранительных органов и судов. Иначе говоря, если проблему нельзя решить, лучше ее обойти. Речь идет о решении СНБО о санкциях в отношении граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, а также иностранцев, которые находятся под юрисдикцией Украины.



Закон "О санкциях" не содержит указаний, которые можно применять для граждан Украины и украинских юридических лиц. Единственная возможность для этого видится в толковании выражения "а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность", поскольку ими могут быть и граждане Украины и украинские юридические лица. Но в таких случаях должны быть неопровержимые доказательства причастности к террористической деятельности. Словом, вводя практику санкций, руководство государства проявляет полное недоверие к национальной правоохранительной и судебной систем, которые неспособны квалифицировать правонарушения, собрать доказательства и довести дело до законного и справедливого решения суда, принятого в состязательном процессе.



В частности, если были доказательства причастности Виктора Медведчука и Тараса Козака к террористической деятельности, то надо было открыть уголовное производство, собрать доказательства, предъявить подозрение и судить их украинским судом. Обходной маневр может дорого обойтись украинскому государству, поскольку решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в который отправился Виктор Медведчук, может быть не таким, как на это надеется украинское руководство. А проигрыш Украины в этом деле может негативно отразиться на перспективах проевропейских политических сил.



Применение санкций в отношении Виктора Медведчука получило в целом благоприятный отклик в обществе - и мы также приветствовали бы законное привлечение его к ответственности, поскольку он не раз переступал красные линии. Однако популярность этих санкций только свидетельствует низкую правовую культуру общества. Приспосабливая слова Митрополита Шептицкого к нашей ситуации, можно утверждать, что незаконный акт, исполненный во имя патриотизма, является тем более опасным для народа, чем больше может ему нравиться.



Правозащитники справедливо приводят многочисленные правонарушения, содержатся в решении СНБО от 2 и 15 апреля, 14 мая, 18 июня по санкциям в отношении граждан Украины. Это, в частности, незаконное лишение украинского гражданства, принудительное выселение из страны несмотря на то, что подсанкционные лица имеют в Украине семьи, члены которых являются гражданами Украины, и тому подобное. Однако особенно поражает то, что в санкционные списки попали не менее 8 участников боевых действий, которые воевали в составе добровольческих батальонов в Украине в 2014-2015 гг. Такие действия государства в отношении своих защитников просто аморальны! К тому же, куда поедут граждане РФ, защищалившие Украину от агрессора с оружием в руках? В Россию они явно вернуться не могут, их там ждут пытки и смерть, а выехать в другую страну и получить там убежище с полученным по решению СНБО статусом они не смогут. Однако, несмотря на протесты правозащитников, из санкционного списка их не удаляют.



Суровые и репрессивные меры, применяемые бессрочно и нарушающие права человека, являются не ограничительными, а карательными. Итак, в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение ряда гарантий, в частности, никакого наказания без закона, право на справедливое судебное разбирательство судом, установленным законом, соблюдение принципа презумпции невиновности, право быть незамедлительно и подробно проинформированными о характере и причине обвинения, право на эффективное средство правовой защиты, право на уважение частной и семейной жизни, право мирно распоряжаться собственным имуществом и тому подобное. Однако в ситуации с применением этих санкций ни одна из этих гарантий не была соблюдена.



Еще одной попыткой обойти проблему неэффективного судопроизводства является предоставление больших и, по мнению правозащитников, бесконтрольных полномочий СБУ, предусмотренных законопроектом о СБУ, который на днях должна рассматривать Верховная Рада. Это лишь усилит описанное выше напряжение.



Этим своим обращением Инициативная группа "Первого декабря" хочет предостеречь руководство государства: обойти проблему восстановления справедливого судопроизводства не удастся. Попытки простыми действиями решать сложные проблемы, если и может показаться эффективным средством, то непродолжительное время, поскольку эти проблемы будут только обостряться и порождать новые негативные последствия. Видимо, властям кажется, что разрубили гордиев узел. Однако на самом деле открыли ящик Пандоры.



Согласно статье 3 Конституции, "Человек, его жизнь и здоровье ... признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", а "Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства". Учитывая все вышесказанное, нельзя не сделать вывод, что эти статьи Конституции не стали основным законом нашей жизни, а являются фасадными декларациями, свидетельствующими, что украинская демократия во многих сферах остается имитационной.



Однако за это расхождение между декларациями и реальностью и будем когда-то судимы все мы: как руководство государства, так и общество в целом", - говорится в обращении.



Также подписанты напоминают, что созданная в двадцатую годовщину референдума инициативная группа "Первого декабря", имеет целью установление новых правил. Сегодня в группу входят ведущие украинские интеллектуалы: Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.