Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Камо грядеши, Украина? - обращение инициативной группы "Первого декабря"

Камо грядеши, Украина? - обращение инициативной группы "Первого декабря"

9 сентября, 2021 четверг
17:18
Новости Группа "Первое декабря"

Обращение инициативной группы "Первого декабря" по ситуации с верховенством права

Приводим полностью текст обращения, опубликованном на официальном сайте группы.

Похоже, что украинский извечный вопрос "Куда идти?" мы так и не осознали.

"Оказалось, что, даже имея запись в ст. 85 Конституции Украины о "стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", упомянутый вопрос встает перед нами чуть ли не ежедневно. Ибо реальная практика нашего государства во многих сферах противоречит таким европейским аспирациям и воспроизводит старый общественный договор со многими рудиментами советского строя. И нигде эта практика не принимает такие гротескные формы, как в сфере верховенства права.

В мире действует такой критерий успешности или неуспешности страны: "Во всех успешных странах элита создает законы для себя и распространяет на других. В неуспешных странах элиты создают законы для других и исключения для себя". Этот критерий является приговором для украинской правовой системы, поскольку в нашей стране давно действует выборочное правосудие, через которое власть часто применяет законы против своих политических соперников и выводит из-под их действия политических союзников. В стране и дальше действуют "телефонное право", опирающееся на логику политической целесообразности, и коррупция, в основе которой - корыстный личный или клановый интерес.

Конечно, ситуация "страна без Арбитра" создает очень сложную нравственную атмосферу в народе, и психологическая усталость огромна. Однако, стремясь выжить и обеспечить свои первоочередные интересы, многие вынуждены прибегать к коррупции, которая стала привычным способом решения жизненных дел. Поэтому ответственность за такое положение вещей, несомненно, лежит на власти.

Однако винить в этом только руководящие верхи было бы несправедливо: коррупция пропитала все уровни общества. Вот почему все прежние попытки преодолеть коррупцию упирались в глухую стену общественного сопротивления. Поэтому правовой беспорядок и негласный коррупционный договор существенно искажают правовое сознание общества. На всех уровнях общества формируется одиозное правило: "Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения", а умение избежать наказания становится мерилом жизненного успеха.

Оказалось, что в такой атмосфере стало трудно не только людям жить, но и нашему руководству - управлять страной. В этом году административная практика "обогатилась" новым know-how: принятием административных решений, которые заменяют работу правоохранительных органов и судов. Иначе говоря, если проблему нельзя решить, лучше ее обойти. Речь идет о решении СНБО о санкциях в отношении граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, а также иностранцев, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Закон "О санкциях" не содержит указаний, которые можно применять для граждан Украины и украинских юридических лиц. Единственная возможность для этого видится в толковании выражения "а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность", поскольку ими могут быть и граждане Украины и украинские юридические лица. Но в таких случаях должны быть неопровержимые доказательства причастности к террористической деятельности. Словом, вводя практику санкций, руководство государства проявляет полное недоверие к национальной правоохранительной и судебной систем, которые неспособны квалифицировать правонарушения, собрать доказательства и довести дело до законного и справедливого решения суда, принятого в состязательном процессе.

В частности, если были доказательства причастности Виктора Медведчука и Тараса Козака к террористической деятельности, то надо было открыть уголовное производство, собрать доказательства, предъявить подозрение и судить их украинским судом. Обходной маневр может дорого обойтись украинскому государству, поскольку решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в который отправился Виктор Медведчук, может быть не таким, как на это надеется украинское руководство. А проигрыш Украины в этом деле может негативно отразиться на перспективах проевропейских политических сил.

Применение санкций в отношении Виктора Медведчука получило в целом благоприятный отклик в обществе - и мы также приветствовали бы законное привлечение его к ответственности, поскольку он не раз переступал красные линии. Однако популярность этих санкций только свидетельствует низкую правовую культуру общества. Приспосабливая слова Митрополита Шептицкого к нашей ситуации, можно утверждать, что незаконный акт, исполненный во имя патриотизма, является тем более опасным для народа, чем больше может ему нравиться.

Правозащитники справедливо приводят многочисленные правонарушения, содержатся в решении СНБО от 2 и 15 апреля, 14 мая, 18 июня по санкциям в отношении граждан Украины. Это, в частности, незаконное лишение украинского гражданства, принудительное выселение из страны несмотря на то, что подсанкционные лица имеют в Украине семьи, члены которых являются гражданами Украины, и тому подобное. Однако особенно поражает то, что в санкционные списки попали не менее 8 участников боевых действий, которые воевали в составе добровольческих батальонов в Украине в 2014-2015 гг. Такие действия государства в отношении своих защитников просто аморальны! К тому же, куда поедут граждане РФ, защищалившие Украину от агрессора с оружием в руках? В Россию они явно вернуться не могут, их там ждут пытки и смерть, а выехать в другую страну и получить там убежище с полученным по решению СНБО статусом они не смогут. Однако, несмотря на протесты правозащитников, из санкционного списка их не удаляют.

Суровые и репрессивные меры, применяемые бессрочно и нарушающие права человека, являются не ограничительными, а карательными. Итак, в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение ряда гарантий, в частности, никакого наказания без закона, право на справедливое судебное разбирательство судом, установленным законом, соблюдение принципа презумпции невиновности, право быть незамедлительно и подробно проинформированными о характере и причине обвинения, право на эффективное средство правовой защиты, право на уважение частной и семейной жизни, право мирно распоряжаться собственным имуществом и тому подобное. Однако в ситуации с применением этих санкций ни одна из этих гарантий не была соблюдена.

Еще одной попыткой обойти проблему неэффективного судопроизводства является предоставление больших и, по мнению правозащитников, бесконтрольных полномочий СБУ, предусмотренных законопроектом о СБУ, который на днях должна рассматривать Верховная Рада. Это лишь усилит описанное выше напряжение.

Этим своим обращением Инициативная группа "Первого декабря" хочет предостеречь руководство государства: обойти проблему восстановления справедливого судопроизводства не удастся. Попытки простыми действиями решать сложные проблемы, если и может показаться эффективным средством, то непродолжительное время, поскольку эти проблемы будут только обостряться и порождать новые негативные последствия. Видимо, властям кажется, что разрубили гордиев узел. Однако на самом деле открыли ящик Пандоры.

Согласно статье 3 Конституции, "Человек, его жизнь и здоровье ... признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", а "Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства". Учитывая все вышесказанное, нельзя не сделать вывод, что эти статьи Конституции не стали основным законом нашей жизни, а являются фасадными декларациями, свидетельствующими, что украинская демократия во многих сферах остается имитационной.

Однако за это расхождение между декларациями и реальностью и будем когда-то судимы все мы: как руководство государства, так и общество в целом", - говорится в обращении.

Также подписанты напоминают, что созданная в двадцатую годовщину референдума инициативная группа "Первого декабря", имеет целью установление новых правил. Сегодня в группу входят ведущие украинские интеллектуалы: Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Читайте также:
7 сентября, 2021 вторник
Джошуа удивил своей физической формой перед боем с Усиком
таліби
8 сентября, 2021 среда
Талибы анонсировали запрет женщинам в Афганистане заниматься спортом
Дмитро Кулеба
7 сентября, 2021 вторник
"Хорошая новость": Кулеба заявил, что россияне "уже торгуются" по теме Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.64
    Покупка 26.64
    Продажа 26.88
  • EUR
    Покупка 31.4
    Продажа 31.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
9 сентября
18:59
окупанти
Оккупанты обстреляли следователей СБУ из запрещенных минометов
18:53
В Харькове резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом, - ОГА
18:36
Тимофей Милованов
Милованов посоветовал украинцам откладывать до 5% зарплаты на пенсию
18:32
Польша обещает наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль
18:20
Кривой Рог
Горсовет Кривого Рога обратился в парламент о назначении новых выборов мэра
18:08
Люк де Йонг
"Барселона" представила свою новую форму. Фото
18:00
талибан
"Не отвечает ожиданиям": в ЕС недовольны правительством талибов в Афганистане
17:55
В Славянске человек в футболке с флагом России напал на ветерана войны на Донбассе
17:51
Екатерина Завацкая
Украинка удачно стартовала на теннисном турнире в Германии
17:47
В Днепре грузовик протаранил жилой дом
17:41
"Не думаю, что Украина очень отличается от Сербии или Северной Македонии - официальных кандидатов": посол Латвии о вступлении в ЕС
17:23
Обстоятельства смерти Кернеса требуют вмешательства правоохранителей, - эксперт
17:18
Михаил Мудрик
Если не выведу его на топ-уровень, это будет мое личное поражение: тренер "Шахтера" выделил своего талантливого игрока
17:05
"Матрица 4": вышел официальный трейлер фильма
17:04
В Финляндии открылось кафе "Ukraina"
16:55
Американский тяжеловес дал неутешительный прогноз на бой Усик - Джошуа
16:52
Twitter
Twitter запустит функцию "Сообщества": как это будет работать
16:42
В Украине уровень инфляции держится на уровне 10,2%, - Госстат
16:34
Ярослава Магучих
Украинка Магучих снова сфотографировалась рядом с доверенным лицом Путина. Фотофакт
16:33
Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГ
16:31
ВСУ
Задействованные на админкордоне с Крымом десантники провели учения по огневой подготовке
16:25
На Днепропетровщине 120 человек находились в трудовом рабстве у агрофирмы
16:20
Путин Меркель
81% украинцев негативно относится к Путину, наиболее позитивное отношение к Меркель - опрос
16:15
Фьюри назвал своего следующего соперника после Уайлдера
16:12
Наталья Диденко
Пятница не должна дать повода для плохого настроения, - Наталья Диденко прогнозирует теплую и солнечную погоду
16:12
школа карантин
Минздрав планирует проверять на достоверность справки о прививках у учителей
15:54
лесные пожары
В Испании - лесные пожары: эвакуированы более 400 человек
15:40
Сколько будут действовать COVID-сертификаты и когда нужно будет их обновлять: разъяснение МОЗ
15:38
Игорь Пошивайло
Пошивайла переизбрали директором музея Революции Достоинства
15:30
ЧМ-2022: УЕФА возбудил допинговое дело против автора дубля в ворота сборной Украины
15:21
Кирилл Шевченко
Второй транш МВФ может составить $700 млн, - Шевченко
15:18
Убытки на 43 млн: НАБУ объявило подозрение гендиректору Павлоградского химзавода
15:15
пожар лес
В Украине объявили пожарную опасность: каких регионов касается
15:05
Без динамита в кулаках: Гвоздик отметил роковую ошибку Джошуа перед боем с Усиком
14:57
Тищенко напал на Лерос у трибуны Рады
Арахамия призывает отстранить Тищенко и Лероса на несколько заседаний Рады из схватку: регламентный комитет рассмотрит вопрос
14:44
Лопес узнал дату первой защиты титула абсолютного чемпиона мира
14:28
В Украине введут "зеленый" и "желтый" COVID-сертификаты
14:28
аэропорт маска
Сейчас украинцы могут въехать в 133 стран мира, - МИД
14:20
Эвандер Холифилд
Холифилд продемонстрировал в какой форме находится перед возвращением на ринг в 58 лет
14:15
Оккупанты обстреляли окрестности Марьинки: повреждены жилые дома
Оккупанты обстреляли окрестности Марьинки: повреждены жилые дома
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV