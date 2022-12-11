"Камикадзе с возможностью возвращения". Появились подробности об украинском ударном дроне
Украинский ударный дрон, разрабатываемый "Укроборонпромом", будет с возможностью возвращения
Об этом представитель компании, руководитель проектов Олег Болдырев рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", – отметил он.
В настоящее время аппарат находится на стадии испытания.
"Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение", - сказал Болдырев.
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Как и "практически все БПЛА", новый украинский ударный дрон, как сообщил представитель "Укроборонпрома", "состоят частично из иностранных комплектующих".
"Но все собрать, положить все в планер, подружить, создать программное обеспечение, которое будет обслуживать беспилотник, связать его с наземной станцией и затем сразиться с РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы - ред.) - это украинское", - подчеркнул Олег Болдырев.
- Напомним, во время посещения Вашингтона (США) экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил, какое именно дополнительное вооружение нужно Украине для победы над РФ.
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