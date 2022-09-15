Камеры для пленных с иконами: в Харьковской области ВСУ показали штаб оккупантов
Украинские военные показали поселковый совет села Большие Проходы в Харьковской области, который занимали оккупанты. Россияне превратили кабинеты в тюрьму, а в комнате рядом устроили часовню
Об этом сообщил "Украинский свидетель" в ютубе.
"Несколько кабинетов переоборудованы под камеры для пленных, на окнах решетки. Но самое интересное, что рядом с камерами обустроена... комната с иконами, о назначении которой можно только догадываться", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на деоккупированных территориях Харьковщины и россияне могли делать еще более ужасные вещи, чем в Киевской области.
"В освобожденных селах Харьковщины украинцы еще могут увидеть ужасные вещи – возможно, даже хуже Бучи, Ирпеня и Гостомеля. К этому стоит быть готовыми ", - пишет "Украинский свидетель".
- После деоккупации Харьковской области СБУ разоблачили и задержали 16 коллаборантов , которые поддерживали российских оккупантов и добровольно согласились занять руководящие должности в псевдооргане власти.
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