Об этом сообщил "Украинский свидетель" в ютубе.

"Несколько кабинетов переоборудованы под камеры для пленных, на окнах решетки. Но самое интересное, что рядом с камерами обустроена... комната с иконами, о назначении которой можно только догадываться", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на деоккупированных территориях Харьковщины и россияне могли делать еще более ужасные вещи, чем в Киевской области.

"В освобожденных селах Харьковщины украинцы еще могут увидеть ужасные вещи – возможно, даже хуже Бучи, Ирпеня и Гостомеля. К этому стоит быть готовыми ", - пишет "Украинский свидетель".

После деоккупации Харьковской области СБУ разоблачили и задержали 16 коллаборантов , которые поддерживали российских оккупантов и добровольно согласились занять руководящие должности в псевдооргане власти.

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