Камерун неожиданно победил Бразилию, но вылетел из ЧМ-2022
В 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Бразилии проиграла Камеруну
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Лусаиле закончился сенсационной победой Камеруна со счетом 1:0. Выигрышный гол на 92-й минуте забил Венсан Абубакар.
Интересно, что при праздновании форвард снял футболку – за это получил вторую желтку карточку и досрочно закончил игру.
Бразилия набрала за 3 матча 6 очков, и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Второе место в группе G заняла Швейцария, у них 4 балла. Камерун с тремя очками третий. Сербия – последняя – 1 набранный балл.
В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи. Соперник Швейцарии – Португалия.
ЧМ-2022
3-й тур. Группа G
2 декабря
Камерун – Бразилия 1:0
Гол: Абубакар, 90+2
- 1 декабря сборная Бельгии сыграла вничью против Хорватии и вылетела из турнира, в параллельной встрече Канада проиграла Марокко. Сборная Японии победила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Германия оказалась сильнее Коста-Рики, но покинула турнир.
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