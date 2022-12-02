Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Лусаиле закончился сенсационной победой Камеруна со счетом 1:0. Выигрышный гол на 92-й минуте забил Венсан Абубакар.

Интересно, что при праздновании форвард снял футболку – за это получил вторую желтку карточку и досрочно закончил игру.

Бразилия набрала за 3 матча 6 очков, и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Второе место в группе G заняла Швейцария, у них 4 балла. Камерун с тремя очками третий. Сербия – последняя – 1 набранный балл.

В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи. Соперник Швейцарии – Португалия.

ЧМ-2022

3-й тур. Группа G

2 декабря

Камерун – Бразилия 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

1 декабря сборная Бельгии сыграла вничью против Хорватии и вылетела из турнира, в параллельной встрече Канада проиграла Марокко. Сборная Японии победила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Германия оказалась сильнее Коста-Рики, но покинула турнир.

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