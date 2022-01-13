Камерун и Эфиопия забили 5 голов и выдали результативный матч Кубка африканских наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За сборную Камеруна по дублю оформили Карл Токо Экамби и Венсан Абубакар, а за Эфиопию отличился Дава Отесса.



Счет 4:1 с которым завершился сегодняшний матч – самый результативный на этом КАН. В большинстве матчей команды забивают по одному голу.



Камерун возглавил группу А после двух матчей с 6 очками. У Кабо-Верде есть 3 балла и матч в запасе. Ноль пунктов у Буркино-Фасо и Эфиопии.



Кубок африканских наций



2-й тур



13 января



Камерун – Эфиопия 4:1



Голы: Экамби, 8, 67, Абубакар, 53, 55 – Отесса, 4

12 января организаторы Кубка Африки допустили позорную ошибку во время исполнения гимнов перед матчем Мавритания - Гамбия.