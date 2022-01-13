Камерун и Эфиопия забили 5 голов и выдали результативный матч Кубка африканских наций
Во 2-м туре Кубка Африки по футболу сборная Камеруна разгромила Эфиопию со счетом 4:1.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За сборную Камеруна по дублю оформили Карл Токо Экамби и Венсан Абубакар, а за Эфиопию отличился Дава Отесса.
Счет 4:1 с которым завершился сегодняшний матч – самый результативный на этом КАН. В большинстве матчей команды забивают по одному голу.
Камерун возглавил группу А после двух матчей с 6 очками. У Кабо-Верде есть 3 балла и матч в запасе. Ноль пунктов у Буркино-Фасо и Эфиопии.
Кубок африканских наций
2-й тур
13 января
Камерун – Эфиопия 4:1
Голы: Экамби, 8, 67, Абубакар, 53, 55 – Отесса, 4
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