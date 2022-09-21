Каменных половецких баб, уцелевших после обстрелов вблизи Изюма, планируют эвакуировать в Харьков
Уцелевших каменных половецких баб после обстрелов вблизи Изюма планируют эвакуировать в Харьков
Об этом информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко .
"Россияне разбили уникальный памятник, стоявший на горе Кременец около Изюма тысячу лет. Сохранились 8 из 9 каменных половецких баб, одна разрушена почти прямым попаданием снаряда", - написал Ткаченко.
Уцелевших каменных половецких баб планируют переместить в Харьков.
"Вместе с местными администрациями будем, скорее всего, эвакуировать в Харьков половецкие бабы и помогать музею восстановить крышу, чтобы сохранить экспозицию", - добавил министр.
Кроме того, рядом с Изюмом, рядом с половецкими бабами, также разрушен памятник героям Второй мировой войны.
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