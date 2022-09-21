Об этом информирует министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко .

"Россияне разбили уникальный памятник, стоявший на горе Кременец около Изюма тысячу лет. Сохранились 8 из 9 каменных половецких баб, одна разрушена почти прямым попаданием снаряда", - написал Ткаченко.

Уцелевших каменных половецких баб планируют переместить в Харьков.

"Вместе с местными администрациями будем, скорее всего, эвакуировать в Харьков половецкие бабы и помогать музею восстановить крышу, чтобы сохранить экспозицию", - добавил министр.

Кроме того, рядом с Изюмом, рядом с половецкими бабами, также разрушен памятник героям Второй мировой войны.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение сотен людей.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

В деоккупированном Изюме в Харьковской области работа с эксгумацией тел погибших продлится еще почти две недели.

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