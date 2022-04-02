Каменец-Подольский стал побратимом канадского города Брантфорд
Каменец-Подольский заключил договор о дружбе и сотрудничестве с Брантфордом, расположенным возле Торонто в Канаде
Об этом в парламенте Канады сказал депутат Лари Брок, передает Укринформ .
"С гордостью объявляю, что город Брантфорд стал побратимом Каменца-Подольского в Украине. Это символический жест, инициирующий очень нужную практическую поддержку", - сообщил он.
Лари Брок отметил, что Каменец-Подольский очень помогает украинским вынужденным переселенцам и поддерживает украинских военных. Депутат добавил, что призывает своих коллег сотрудничать с другими городами для поиска "побратимов" в Украине.
"У Канады много путей для помощи", - подчеркнул он.
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