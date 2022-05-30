Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Камбосос и Хейни больше двух минут активно обменивались репликами, прежде чем умолкли и сконцентрировались на дуэли.

Бой между австралийцем и американцем состоится 5 июня в Мельбурне.

Джородж Камбосос обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета), который является самым престижным в этой версии. Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом мира WBC в легком весе (до 61,2 кг).

Австралиец должен был встретиться с Василием Ломаченко, но бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину до завершения войны с Россией.

29 мая американец Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Роландо Ромеро и отстоял звание "регулярного" чемпиона мира WBA в легком весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb