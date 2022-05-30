Камбосос и Хейни устроили ожесточенную дуэль взглядов перед боем в категории Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос провел дуэль взглядов с американцем Дэвином Хейни
Видео обнародовала промоутерская компания Top Rank в Twitter.
Камбосос и Хейни больше двух минут активно обменивались репликами, прежде чем умолкли и сконцентрировались на дуэли.
Бой между австралийцем и американцем состоится 5 июня в Мельбурне.
Джородж Камбосос обладает титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета), который является самым престижным в этой версии. Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом мира WBC в легком весе (до 61,2 кг).
Австралиец должен был встретиться с Василием Ломаченко, но бывший лидер легкого дивизиона отказался покидать Украину до завершения войны с Россией.
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29 мая американец Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Роландо Ромеро и отстоял звание "регулярного" чемпиона мира WBA в легком весе.
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