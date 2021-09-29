Камбин дополнительно направит почти 400 млн грн на обеспечение больниц кислородом

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительные почти 400 млн гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что правительство будет продолжать работать над тем, чтобы как можно больше больниц имели централизованное снабжение кислорода.

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