Камбин дополнительно направит почти 400 млн грн на обеспечение больниц кислородом
Кабинет министров дополнительно направит почти 400 млн грн на обеспечение больниц централизованным снабжением кислорода
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительные почти 400 млн гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что правительство будет продолжать работать над тем, чтобы как можно больше больниц имели централизованное снабжение кислорода.
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