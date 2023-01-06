КамАЗы, Уралы и БАЗы с символикой Z: в Беларусь прибыли еще два эшелона с военной техникой РФ
6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, Уралы, БАЗы с символикой Z
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.
Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГО.
Самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко во время посещения Обуз-Лесневского полигона заявил, "общее дело делаем".
Это происходит в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства Белоруссии и России.
Также мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" уточняет, что в Беларусь из РФ перебросили еще не менее 50 единиц техники. В частности, около 43 единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.
На многих грузовиках есть опознавательный символ Z.
Также ведомство отмечает, что на одной из машин номера из 44 региона РФ – это Западный военный округ.
"Вчера эшелон с этой техникой прошел в направлении Барановичей через Минск и Фаниполь. И по нашим данным, прибыл в Барановичи", - добавляет Гаюн.
Кроме того, сегодня прибыл еще один эшелон с военнослужащими и техникой.
В министерстве подчеркнули, что белорусские военнослужащие "с хлебом-солью встретили коллег из Российской Федерации".
"Мы прибыли на территорию Республики Беларусь. На этой земле наши деды и прадеды проливали кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. И мы, в случае возникновения угрозы, готовы выполнять задачи по назначению. Встретили нас приветливо, со всем белорусским гостеприимством. Спасибо за теплый прием", - сказал начальник связи дивизии ВС РФ.
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