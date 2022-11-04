Kalush выпустил новую песню с польским рэпером Szpaku

Премьера прошла на Ютуб-канале группы.

Победитель Евровидения-2022 группа Kalush выпустили трек Nasze Domy вместе с польским рэпером Szpaku.

"Когда твой дом находится в твоем сердце, тепло от него никогда не перестает греть твою душу. Как бы далеко судьба не заносила наши тела, наши души всегда живут в домах, где мы родились, и гуляют по улицам, по которым мы ходили в школу. Каждый народ имеет свою историю", – говорится в описании видео.

Исполнители рассказывают, что песня основана на подлинных чувствах, ведь подобную борьбу переживали и польский, и украинский народы.

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"Мы знаем, что такое бороться за свой кусок земли, потому что мы не гости на этой планете. Мы – хозяева, желающие, чтобы свет тепла и покоя светил в окне каждого дома. Слава Украине!" – добавляют музыканты.

6 сентября Килиммен, участник группы Kalush Orchestra, устроил флешмоб в центре Киева.

Музыканты украинской группы Kalush Orchestra встретились в США с киноактером, бизнесменом и политиком Арнольдом Шварценеггером.

Победители "Евровидения-2022" представили демо-версию новой песни "Нумо, казаки", которую записали вместе с Казаком Сиромахой.

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