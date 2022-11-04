Kalush выпустил новую песню с польским рэпером Szpaku
4 ноября украинская рэп-группа Kalush выпустила новую песню и клип с польским рэпером Szpaku
Премьера прошла на Ютуб-канале группы.
Победитель Евровидения-2022 группа Kalush выпустили трек Nasze Domy вместе с польским рэпером Szpaku.
"Когда твой дом находится в твоем сердце, тепло от него никогда не перестает греть твою душу. Как бы далеко судьба не заносила наши тела, наши души всегда живут в домах, где мы родились, и гуляют по улицам, по которым мы ходили в школу. Каждый народ имеет свою историю", – говорится в описании видео.
Исполнители рассказывают, что песня основана на подлинных чувствах, ведь подобную борьбу переживали и польский, и украинский народы.
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"Мы знаем, что такое бороться за свой кусок земли, потому что мы не гости на этой планете. Мы – хозяева, желающие, чтобы свет тепла и покоя светил в окне каждого дома. Слава Украине!" – добавляют музыканты.
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