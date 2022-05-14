Kalush со сцены Евровидения в Турине: "Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!"
Украинская этнофольк-группа Kalush Orchestra после своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022", проходящего вечером в субботу, 14 мая 2022 года, в итальянском Турине, обратилась ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя
Это можно было услышать и увидеть во время прямой трансляции концерта на YouTube.
"I ask to all of you: please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!", - сказал солист группы Олег Псюк.
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В переводе с английского это звучит так:
"Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю, помогите Азовстали! Немедленно!"
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