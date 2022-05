Kalush со сцены Евровидения в Турине: "Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!"

Это можно было услышать и увидеть во время прямой трансляции концерта на YouTube.

"I ask to all of you: please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!", - сказал солист группы Олег Псюк.

В переводе с английского это звучит так:

"Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю, помогите Азовстали! Немедленно!"

