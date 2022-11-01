Kalush Orchestra выступит на ежегодной премии MTV Europe Music Awards 2022
Украинская группа, победившая на Евровидении-2022, станет специальным гостем премии MTV Europe Music Awards 2022 в Германии
Об этом сообщает "Евровидение Украина" в Телеграм-канале.
Музыкальное событие пройдет 13 ноября в Дюссельдорфе, Германия. Для MTV Europe Music Awards 2022 музыканты готовят специальное выступление, режиссурой и постановкой которого занимается популярный украинский хореограф Константин Томильченко.
Рэп-группа Kalush Orchestra была основана в 2019 году. Имея на счету два альбома, украинские музыканты завоевали популярность во всем мире после победы на Евровидении-2022 с песней "Стефания".
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