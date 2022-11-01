Об этом сообщает "Евровидение Украина" в Телеграм-канале.

Музыкальное событие пройдет 13 ноября в Дюссельдорфе, Германия. Для MTV Europe Music Awards 2022 музыканты готовят специальное выступление, режиссурой и постановкой которого занимается популярный украинский хореограф Константин Томильченко.

Рэп-группа Kalush Orchestra была основана в 2019 году. Имея на счету два альбома, украинские музыканты завоевали популярность во всем мире после победы на Евровидении-2022 с песней "Стефания".

21 октября украинская группа Kalush Orchestra представила новый трек "In The Shadows Of Ukraine", записанный вместе с легендарной финской рок-группой The Rasmus

Львовская дизайнер одежды Роксоляна Шимчук и участник боевых действий Владимир Штурм присоединились к созданию клипа для новой совместной песни группы "Калуш" и "The Rasmus"

В начале октября музыканты объявили о туре в США и Канаду, где во время концертов будут собирать средства в поддержку Украины.

Ранее Группа Kalush Orchestra объявила масштабный сбор средств на реабилитацию защитников Азовстали. За сутки тогда удалось собрать 5 миллионов гривен.

Также Kalush Orchestra объявлял масштабный конкурс самых топовых вокалистов Украины.

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