Kalush Orchestra выложили в Instagram отрывок совместного с The Rasmus трека
Победители "Евровидения-2022" записали совместную песню вместе с финской рок-группой The Rasmus
Об этом Kalush Orchestra сообщили в своем Instagram .
Как говорится в сообщении украинских музыкантов, релиз коллаборации с группой The Rasmus состоится в пятницу, 21 октября, в 12:00.
Музыканты также выложили часть видеопремьера.
Среди своих фанатов Kalush Orchestra разыграют разговор по телефону.
"Делитесь этим видео, тегайте @therasmusofficial и @kalush.official и мы выберем того, кому повезет пообщаться с нами лично по телефону", – написали музыканты.
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