Kalush Orchestra выложили в Instagram отрывок совместного с The Rasmus трека

Об этом Kalush Orchestra сообщили в своем Instagram .

Как говорится в сообщении украинских музыкантов, релиз коллаборации с группой The Rasmus состоится в пятницу, 21 октября, в 12:00.

Музыканты также выложили часть видеопремьера.

Среди своих фанатов Kalush Orchestra разыграют разговор по телефону.

"Делитесь этим видео, тегайте @therasmusofficial и @kalush.official и мы выберем того, кому повезет пообщаться с нами лично по телефону", – написали музыканты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb