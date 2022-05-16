"Kalush Orchestra" вернулись в Украину и спели песню "Stefania" с таможенниками и молодежью
Победители Евровидения-2022 "Kalush Orchestra" спели песню "Stefania" с таможенниками, пересекая украинскую границу
Об этом сообщает "Евровидение Украины" в телеграме.
""Kalush Orchestra" и украинская делегация вернулись в Украину. Группа спела "Stefania" с таможенниками, а позже с яворовской молодежью", – отмечается в сообщении, сопровождающем видеоряд.
- Напомним, в субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидение-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra.
- После своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022" "Kalush Orchestra" обратились ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы "Kalush Orchestra" на Евровидении-2022.
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