"Kalush Orchestra" вернулись в Украину и спели песню "Stefania" с таможенниками и молодежью

Об этом сообщает "Евровидение Украины" в телеграме.

""Kalush Orchestra" и украинская делегация вернулись в Украину. Группа спела "Stefania" с таможенниками, а позже с яворовской молодежью", – отмечается в сообщении, сопровождающем видеоряд.

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