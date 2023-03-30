Kalush Orchestra стал послом штурмовой бригады "Ярость" Нацполиции

Об этом сообщает Укринформ.

"Для нас, бойцов "Люти", которые готовятся уничтожить оккупантов и освободить украинские земли от россиян, очень важна ваша помощь, поддержка. И дружба с вами для нас станет дополнительной мотивацией в уничтожении всех врагов на нашей земле", - сказал командир бригады "Ярость" Александр Нетребко.

Со своей стороны солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что они рады этому сотрудничеству.

Этот документ был подписан для популяризации и информационной поддержки украинских военнослужащих за границей и привлечения донатов для объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

После подписания меморандума группа исполнила акустическую версию своей песни Stefania.

Солист Kalush Orchestra подарил Нетребку в знак уважения розовую панаму с подписями участников музыкального коллектива. Командир бригады НПУ со своей стороны вручил им сине-желтое знамя с подписями бойцов подразделения и лозунгом бригады: "Преврати свою ярость в оружие".

Также Нетребко вручил участникам группы флаг этой бригады Нацполиции, тоже с подписями ее бойцов, и полицейский жетон, символизирующий дружбу между подписантами этого документа.

В Kalush Orchestra планируют выставить флаг подразделения полиции "Лют" с подписями стражей порядка как лот на благотворительном аукционе во время одного из концертов за рубежом.

В музыкальном коллективе выразили надежду на долгое сотрудничество с этой бригадой НПУ.

Отвечая на вопрос, Псюк заявил, что первый благотворительный аукцион в поддержку подразделения "Ярость" состоится в ближайшее время, возможно, в течение двух недель.

Справка: Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют" – это военизированное подразделение особого назначения Национальной полиции Украины, в состав которого вошли как опытные бойцы, имеющие боевой опыт, так и добровольцы.

Задачами бригады является участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ против Украины, проведение ударно-штурмовых и ударно-розыскных мероприятий в населенных пунктах, выявление и обезвреживание ДРГ и незаконных вооруженных формирований России, аэроразведка и огненное поражение противника на территории временно оккупированных населенных пунктов. людей и обеспечение их безопасности.