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Kalush Orchestra стал послом штурмовой бригады "Ярость" Нацполиции

30 мартa, 2023 четверг
22:32
Культура

Группа Kalush Orchestra подписала меморандум об посольстве объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" (в составе "Гвардии наступления")

Об этом сообщает Укринформ.

"Для нас, бойцов "Люти", которые готовятся уничтожить оккупантов и освободить украинские земли от россиян, очень важна ваша помощь, поддержка. И дружба с вами для нас станет дополнительной мотивацией в уничтожении всех врагов на нашей земле", - сказал командир бригады "Ярость" Александр Нетребко.

Со своей стороны солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что они рады этому сотрудничеству.

Этот документ был подписан для популяризации и информационной поддержки украинских военнослужащих за границей и привлечения донатов для объединенной штурмовой бригады Нацполиции.

После подписания меморандума группа исполнила акустическую версию своей песни Stefania.

Солист Kalush Orchestra подарил Нетребку в знак уважения розовую панаму с подписями участников музыкального коллектива. Командир бригады НПУ со своей стороны вручил им сине-желтое знамя с подписями бойцов подразделения и лозунгом бригады: "Преврати свою ярость в оружие".

Также Нетребко вручил участникам группы флаг этой бригады Нацполиции, тоже с подписями ее бойцов, и полицейский жетон, символизирующий дружбу между подписантами этого документа.

В Kalush Orchestra планируют выставить флаг подразделения полиции "Лют" с подписями стражей порядка как лот на благотворительном аукционе во время одного из концертов за рубежом.

В музыкальном коллективе выразили надежду на долгое сотрудничество с этой бригадой НПУ.

Отвечая на вопрос, Псюк заявил, что первый благотворительный аукцион в поддержку подразделения "Ярость" состоится в ближайшее время, возможно, в течение двух недель.

Справка: Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют" – это военизированное подразделение особого назначения Национальной полиции Украины, в состав которого вошли как опытные бойцы, имеющие боевой опыт, так и добровольцы.

Задачами бригады является участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ против Украины, проведение ударно-штурмовых и ударно-розыскных мероприятий в населенных пунктах, выявление и обезвреживание ДРГ и незаконных вооруженных формирований России, аэроразведка и огненное поражение противника на территории временно оккупированных населенных пунктов. людей и обеспечение их безопасности.

  • Напомним, группа Kalush Orchestra после победы на Евровидении 2022 активно занимается помощью ВСУ и послом Украины за рубежом. 25 ноября объявили сбор средств на генераторы для ВСУ.
  • А в конце ноября музыканты передали более 300 тыс. грн на восстановление разрушенного россиянами музея Сковороды Харьковской области.
Kalush Orchestra
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