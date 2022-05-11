Kalush Orchestra прошли в финал Евровидения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале состязались артисты из 17 стран. Kalush Orchestra выступали шестыми с песней Stefania.

Представители Украины попали в финал вместе с исполнителями из Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы, Нидерландов. Финал конкурса состоится 14 мая.

Kalush Orchestra – сайд-проект реп-группы Kalush. В этом проекте использованы украинские фольклорные мотивы.

Ранее, 12 февраля 2022, во время прямого эфира на Суспільному победительницей финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за посещения ею оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.

15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом, а председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на Евровидение-2022 Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы, после чего сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022. Оргкомитет нацотбора поддержал это решение.

Суспільне обратилось к Kalush Orchestra по поводу представления Украины на Евровидении-2022, на что группа ответила согласием.

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